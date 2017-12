Un posto al sole / Renato festeggia il successo di Niko, ma è una vittoria a metà (Anticipazioni 18 dicembre)

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 15.55 Annalisa Dorigo

"Sono finiti i tempi delle vacche magre!". È con queste parole che Renato Poggi, nella puntata di Un posto al sole in onda questa sera, commenterà il successo di suo figlio Niko e dello studio legale per il quale collabora. Il giovanissimo avvocato di Palazzo Palladini, insieme a Ugo e Susanna, è riuscito infatti ad avere la meglio nel processo Grimaldi, ottenendo l'assoluzione del loro assistito e annientando il prestigioso studio legale di Massimo Enriquez. Il loro successo sarà quindi su tutti i giornali e Renato, orgoglioso del primo, grande obiettivo raggiunto da suo figlio, non potrà fare a meno di condividere la sua gioia con Giulia. E anche se il suo entusiasmo non sarà condiviso appieno la madre di Niko, che come tutti vedrà in questa assoluzione una vittoria a metà, Renato farà di tutto per festeggiare questo traguardo così importante per suo figlio. Se volete visualizzare il filmato, potete cliccare qui. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Niko pretende la verità dalla fidanzata Susanna

Si apre oggi una nuova avvincente settimana di programmazione di Un posto al sole, la soap che occupa da un ventennio la fascia preserale di Rai 3 a partire dalle ore 20:40 circa. Si ripartirà dal processo di Luca Grimaldi e dall'esito dello stesso, con le inevitabili conseguenze nelle vite di molti dei protagonisti di questa vicenda. Niko si renderà conto che qualcosa è accaduto a Susanna, sparita misteriosamente dopo la decisione del giudice. Come ben sappiamo la ragazza ha scoperto la verità su Anita Falco ma ha deciso di non parlarne con il fidanzato, finendo per mettere un muro invalicabile tra loro. Il giovane Poggi non ci metterà comunque molto a ritrovare Susanna e a cercare di capire cosa sia accaduto di tanto grave da costringerla a comportarsi in questo modo. La resa dei conti tra la coppia sembrerà essere arrivata: la giovane avvocatessa, che in passato si è messa in mostra per il suo carattere giusto e gentile (a differenza della rivale Beatrice) avrà il coraggio di raccontare come si sono svolti i fatti?

Un posto al sole: problemi per Silvia e Michele

Per diverse settimane, la trama relativa al romanzo di Silvia e Michele era stata accantonata a favore di altre vicende ben più interessanti. Ma nella puntata di Un posto al sole di questa sera, essa tornerà ad essere di grande attualità anche se non in modo positivo. I coniugi Saviani, alle prese con la scrittura del loro libro, riceveranno infatti i riscontri di Lena: dopo avere letto gli ultimi capitoli del romanzo, infatti, l'editrice avrà qualcosa da ridire alla coppia, finendo per far litigare pesantemente i due scrittori. E tra i tanti motivi di attrito, non potrà mancare anche qualche vicenda più leggera e spensierata, legata agli insostituibili Otello e Raffaele. Quest'ultimo sarà costretto ad accettare le ingerenze del vicino di casa, che si occuperà con troppo entusiasmo del presepe solitamente preparato dal portiere di Palazzo Palladini. E sarà impossibile non litigare...

