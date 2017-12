Una Vita / Al posto di Beautiful? Le novità sulla programmazione (Anticipazioni 18 dicembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 18 dicembre: a nulla è servito fare una donazione al convento. Cayetana continua ad essere maltrattata e finisce per avere una crisi di nervi.

Novità importanti per i fan di Una Vita che presto scopriranno non solo che la loro soap preferita non andrà in pausa ma che prenderà il posto di Beautiful. Dopo quello che è successo nei giorni scorsi, e nonostante le mille polemiche, Canale 5 ha deciso di confermare la pausa natalizia per la soap americana che nei giorni del 27, 28 e 29 lascerà il posto a Una Vita. Il 25 e il 26 dicembre le soap non andranno in onda ma da mercoledì 27 e fino a venerdì 29 sarà Una Vita ad andare in onda a partire dalle 13.40. Attenzione, però, perché questo non significa che la soap spagnola durerà di più ma durerà al solito per poi lasciare posto alle repliche di Quello che nascondono i tuoi occhi e, a seguire, a Il Segreto che andrà in onda eccezionalmente alle 15.30 per la gioia dei fan che avranno modo di anticipare l'appuntamento con gli abitanti di Puente Viejo. La programmazione potrebbe essere confermata anche dal 2 al 5 gennaio ma, al momento, non c'è ancora conferma ufficiale. (Hedda Hopper)

Cayetana riuscirà a mettere a tacere la Madre Superiora?

Dopo la tradizionale interruzione del weekend, Una Vita tornerà questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Si ripartirà dalle sorti di Cayetana, ancora rinchiusa in convento a causa della condanna a morte che pende sulla sua testa. Ma, a peggiorare una situazione già particolarmente spiacevole, arriveranno anche le ingerenze di Suor Ascension, decisa a rendere la vita della dark lady un vero infermo, proprio come le è stato chiesto da Ursula. Per questo a Cayetana verrà proibito qualsiasi tipo di incontro (la stessa Teresa non verrà autorizzata alle visite) e sarà costretta a svolgere un'importante donazione al convento. Tale gesto, che ufficialmente sarà mosso dal senso di colpa e dal pentimento, non basterà però per mettere a tacere la Madre Superiora, che continuerà a rendere un vero inferno gli ultimi giorni di vita della cattiva di Acacias 38. E per lei i problemi non saranno finiti qui: al Patronato, infatti, le cose si metteranno male e l'operato della Sotelo Ruz verrà messo in discussione, rendendo necessario l'intervento di Teresa.

Una Vita: Leandro e Juliana non si sposano più!

Anche altri personaggi della telenovela Una Vita si troveranno oggi costretti ad affrontare una brutta avventura, a causa degli intrighi di una persona a loro molto vicina. Dopo averli visti felici in occasione dell'addio al celibato, Leandro e Juliana si prepareranno a convolare a giuste nozze, attorniati dall'affetto delle persone a loro più care (ad esclusione di Susana che, come ben sappiamo, ha rifiutato di partecipare alla cerimonia). Ma quando tutto sarà pronto, un imprevisto rischierà di rovinare il grande sogno della coppia: il sacerdote rifiuterà, infatti, di celebrare le nozze e Leandro non ci metterà molto a scoprire che dietro tale improvviso provvedimento ci sarà lo zampino della madre. Per lui sarà impossibile fare a meno di esprimere tutto il rancore per la donna che gli sta rovinando la vita e che è sempre stata la causa di tutti i suoi mali: basteranno queste parole per convincere l'intrigante sarta a fare un passo indietro?

