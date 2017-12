UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, lo sfogo di Anna: 'Sono stata ingannata, ferita e umiliata' (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni e news trono over: nuove gioie in arrivo per Gemma Galgani, parola di Paolo Fox, che in questa settimana ha collocato il segno della dama in vetta a...

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 18.40 Fabiola Iuliano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Anna Tedesco dopo il confronto televisivo con Giorgio Manetti, ha deciso di lasciare il trono over di Uomini e Donne. Per la dama, questa decisione non è stata facile ma nel contempo è stata anche il frutto di una importante riflessione che ha voluto condividere con tutti i follower presenti su Facebook. Il messaggio dell'ex dama si è aperto con una profonda riflessione contro le persone aride e superficiali. Poi la Tedesco ha affermato che anche il dolore potrà essere un dono se vissuto con rispetto. Poi lo sfogo di Anna è proseguito: "Terrò a distanza chi non mi assomiglia, prenderò per mano chi parla la mia stessa lingua, proseguirò il mio viaggio, schivando gli illusionisti del cuore. Sono stata ingannata, ferita, umiliata senza accorgermi di chi avevo di fronte, non posso travestirmi da chi non sono. A me le cose non scivolano perché io il cuore ce lo metto sempre. Imparerò a scegliere chi mi merita davvero. "Sii sempre ciò che sei, magari con il rischio di non piacere a tutti, ma con la meravigliosa certezza di piacere a te stesso". Il suo messaggio è indirizzato a Giorgio Manetti? (Aggiornamento di Valentina Gambino)

QUALE SARA' LA PROSSIMA MOSSA DI GEMMA?

Gemma Galgani è una donna che quando vuole qualcosa (o qualcuno), prosegue fino a quando non lo ottiene. La caparbietà di questa arzilla signora torinese è davvero invidiabile. Ecco perché, le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne, ci parlano di un nuovo tentativo d’amore nei confronti di Giorgio Manetti. Dopo la cena tra i due, nonostante la gioia nel toscano che ha avuto modo di riempire di complimenti la sua ex, di ritorno negli Studi Elios del programma, il cavaliere ha affermato di non sentirsela di riaprire il suo cuore alla donna. La Galgani dal suo punto di vista, crede solo che il buon Manetti abbia il freno a mano e per farlo ‘sciogliere’ ha deciso di organizzare una sorpresa. Ed infatti, possiamo rivelarvi che presto proprio Gemma organizzerà qualcosa di stupefacente nel camerino dell’uomo che le ha letteralmente rubato il cuore. L’improvvisata, saprà in qualche modo fare centro nell’animo tormentato di Giorgio ma, ancora una volta, non lo farà capitolare al 100%. Quale sarà la prossima mossa? (Aggiornamento di Valentina Gambino)

GEMMA PENSA AL NATALE

Gemma Galgani pensa già al Natale. La dama del trono over di Uomini e Donne ha iniziato la settimana prenatalizia con un buongiorno speciale per tutte le sue fans che, ogni giorno, le dedicano un pensiero d’affetto. “Il vostro è un buongiorno colorato? Oggi vorrei solo parlare di voi!!!! Voi siete importanti e se per Natale potessi essere io babbo natale che entra dai vostri camini porterei tanti doni ai vostri bimbi ma voi lo sapete che con il pensiero sono sempre vicina”, ha scritto Gemma che, nonostante le delusioni sentimentali che continua a ricevere, continua a dispensare il suo affetto sui social. Le donne che seguono Gemma sono ormai diventate sue amiche e continuano a sostenerla nella sua continua ricerca dell’amore. La dama del programma di Maria De Filippi, dunque, è già entrata nello spirito natalizio. Cosa le porterà Babbo Natale? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GIORGIO MANETTI E ANGELO MICHELE PISANO

Giorgio Manetti e Angelo Michele Pisano sono diventati amici? I due cavalieri del trono over di Uomini e Donne hanno in comune un rapporto con Anna Tedesco, la dama che ha deciso di lasciare la trasmissione dopo essere stata accusata di avere una storia segreta con il Manetti. Giorgio non ha mai nascosto di avere un rapporto d’amicizia con Anna che, invece, con Angelo, all’inizio della nuova stagione, aveva cominciato una frequentazione. Tra i due, poi, è tutto finito e Angelo ha puntato il dito contro la Tedesco dichiarando che, forse, Anna era innamorata di Giorgio. Da lì è iniziata una querelle che ha coinvolto anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno cercato di fare chiarezza sulla questione. Giorgio, da parte sua, ha sempre mantenuto un atteggiamento tranquillo ed oggi, sulla sua pagina Facebook, ha condiviso il link della pagina di Angelo. Un gesto social che segna l’inizio di un’amicizia tra i due cavalieri? Cliccate qui per vedere (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

TANTA FORTUNA PER GEMMA DAL NUOVO ANNO?

L’anno che sta per concludersi non è stato dei migliori per Gemma Galgani, che ha dato il via a una serie di relazioni amorose, tutte naufragate nel giro di poche settimane. Nei primi mesi del 2017, infatti, la dama si è legata a un affascinante cavaliere, Michele D’Ambra, una relazione che sembrava promettere bene e che è poi naufragata sotto il peso delle accuse; successivamente, è stata la volta di Marco Firpo, con il quale la dama ha chiuso la precedente stagione dello show, ma le cose, purtroppo, anche stavolta non sono andate per il verso giusto. Con la nuova stagione del format, la dama si è legata ad altri cavalieri per poi tornare sempre alla corte di Giorgio Manetti, il quale ha già più volte chiarito di non voler approfondire ulteriormente la loro relazione. Per Gemma Galgani, però, l’anno che verrà si prospetta sereno e a confermarlo è proprio uno degli astrologi più amati dalla dama: Paolo Fox. Proprio ieri, infatti, la Galgani ha gioito per la classifica settimanale dei segni, che vede il suo in vetta alla classifica. “Anno epocale! Paolo Fox lo adoro! Scusate l'egoismo ! Ma adoro anche voi!”, si legge sul profilo social della dama. Il nuovo anno le porterà fortuna?

LA DAMA IN ABITO BIANCO

Non sappiamo ancora se Gemma Galgani, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, riuscirà a conquistare nuovamente il cuore di Giorgio Manetti, ciò che invece sembra essere ormai certo è che la dama non ha alcuna intenzione di arrendersi e lasciare il trono over senza qualcuno con cui condividere la sua quotidianità. Il suo sogno, probabilmente, è proprio quello di abbandonare il parterre mano nella mano con un affascinante cavaliere, anche se sono in molti a pensare che la dama, in realtà, sia nel noto dating show semplicemente per motivi legati alla visibilità. In attesa di scoprire se le voci siano o meno infondate, Gemma Galgani ha condiviso un’immagine che la ritrae con indosso l’abito bianco della prima comunione, una foto che potrebbe essere di buon auspicio per tutti i suoi progetti futuri fino a regalarle un lieto fine al sapore di fiori d’arancio. Vedremo l’amatissima dama di Uomini e Donne indossare l’abito bianco?

