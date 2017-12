Uomini e Donne/ Anticipazioni: Mattia Marciano contro Nilufar e Desirèe, le stoccate (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico anticipazioni: Alex Migliorini in silenzio per la morte dell'amata nonna, è dovuto intervenire sui social per difendere Alessandro dagli attacchi.

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 18.25 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Mattia Marciano è stato uno dei protagonisti della prima parte del trono classico di Uomini e Donne. Intervistato a Radio Radio ha avuto modo di ribadire il suo punto di vista sul percorso televisivo di Nilufar Addati, sua ex corteggiatrice. Per l'ex tronista infatti, la ragazza avrebbe messo in piedi un piano ben preciso per conquistare la famosa poltrona rossa: "Io penso che sia stata una scelta abbastanza studiata a tavolino, nel senso che una persona che ha fatto due sole esterne con me ed esce dallo studio piangendo o le è scattato l’amore folle o te la sei studiata bene per uscire da vittima e salire sul trono. Io sono stato sempre sincero con lei, le ho sempre detto: "Mi piacerebbe conoscerti ma sappi che non sei la ragazza che mi ha colpito". Non puoi dopo due puntate uscire piangendo, con le lacrime di coccodrillo poi... Il suo obiettivo era salire sul trono", ha confessato intervistato dalla conduttrice del programma radio. Stoccata poi, anche per Desirèe Popper. Il ragazzo infatti, ha voluto replicare alle sue numerose frecciatine del corso dei mesi: “Forse i suoi followers calano... La possibilità l’ha avuta, io non sono mai tornato a parlare di lei, ho parlato quando dovevo parlare e anche in maniera molto educata, rispettandola sempre e questa dopo 7 mesi ancora continua a parlare? Basta, no?”. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Angela Caloisi è la scelta di Paolo Crivellin? L'avvistamento

Il VicoloDelleNews ha regalato una indiscrezione non da poco: Paolo Crivellin sta per scegliere Angela Caloisi? Questo venerdì pomeriggio si concluderanno le dinamiche del trono classico per tornare puntualmente a gennaio 2018, nel frattempo, le esterne con tanto di registrazioni non si fermano mai, nemmeno durante le festività natalizie. Qualche ora fa, al portale che si occupa di Uomini e Donne, è arrivata una segnalazione non da poco proveniente da Napoli: "Pochi minuti fa ho visto sul lungomare di Mergellina a Napoli Angela e Paolo in esterna erano seduti, lei è salita sulle spalle di lui, ridevano e scherzavano come se fosse una coppia, erano molto complici infatti si vede che lei sarà la scelta", scrive l'utente. Paolo e Angela poi, hanno passeggiato e si sono ripetutamente abbracciati. A quanto pare, si tratterebbe anche di una esterna molto lunga e questo, significherebbe solo una cosa: Paolo è prossimo alla scelta finale. La sua fidanzata potrebbe essere proprio Angela? Del resto, la corteggiatrice ha avuto la forza di attendere anche gli sbalzi d’umore del ragazzo, senza mai (o quasi) mollare la presa: sarà lei la preferita? A seguire, il video dell’avvistamento. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Angela Caloisi: messaggio per Paolo Crivellin?

Angela Caloisi continua ad essere la corteggiatrice preferita del pubblico di Uomini e Donne tra le pretendenti di Paolo Crivellin. Il tronista non ha ancora le idee chiare per fare una scelta e, probabilmente, il tutto verrà rimandato alla prima registrazione del 2018. Angela Caloisi dovrà così aspettare ancora prima di scoprire la decisione di Paolo a cui sembra lanciare messaggi dai social. “Apri gli occhi e cosa vedi?”, scrive la Caloisi sotto l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Per i fans si tratta di un chiaro messaggio per Crivellin che continua a baciare le altre corteggiatrici senza accorgersi del sentimento che Angela prova nei suoi confronti. Una parte dei fans, però, è convinta che quella di Paolo possa essere anche una strategia per mettere alla prova la corteggiatrice e verificare fino a che punto è davvero interessata a lui. Sarà davvero così? In attesa di scoprirlo, cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Critiche per Soleil

Soleil Sorgè è finita nuovamente nel mirino dei fans. Stavolta, però, non per la sua storia d’amore con Marco Cartasegna che procede a gonfie vele ma per la sua forma fisica. Soleil, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto che ha attirato l’attenzione dei followers che hanno notato qualche chilo in più messo su dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Se qualcuno ha fatto notare la cosa in modo educato, altri hanno addirittura parlato di un ritocchino al lato B scatenando la reazione di Soleil. “E’ l’ultima cosa di cui ho bisogno” – ha risposto la fidanzata di Marco Cartasegna smentendo di aver ritoccato il lato B. Soleil, poi, in merito ai chili messi su ha aggiunto: “A me piace mangiare, mi fa stare bene e tra l’altro sono felicissima dei miei depositi… Con un po’ di allenamento il grasso è molto utile per creare massa muscolare. Comunque, degustibus”. Insomma, la Sorgè non nasconde di aver mangiato un po’ di più. Del resto, con il Natale alle porte, è un problema di tutti (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Il messaggio di Alex Migliorini per la nonna

Proprio alcuni giorni fa, Alex Migliorini ha raccontato tutto il suo dolore sui social network. Il giovane ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, ha perso la sua adorata nonna e così, le ha voluto dedicare il suo ultimo saluto. Postando su Instagram uno scatto con lei, ha scritto al seguito: "E pensare che questo fine settimana volevo venire a farti una sorpresa, e invece mi hai fregato. L'hai fatto tu a me... ma non bella... mi mancherà la tua voce, il tuo sorriso, mi mancheranno le volte in cui mi dicevi " El me bel moro" e quando mi guardavi dalla TV e appena venivo a trovarti mi chiedevi come fosse andata e il vederti fiera di me mi riempiva di gioia... Ti porterò sempre nel mio cuore nonna... Ti amo". Tanti i messaggi di affetto per il giovane, uscito dal programma scegliendo Alessandro D'Amico, suo attuale fidanzato. La celebre coppia però, è finita al centro delle polemiche proprio per questo motivo. Ed infatti, l’ex tronista ha raggiunto la famiglia per i funerali ma Alessandro non è andato con lui.

Alex Migliorini, dopo il lutto costretto ad intervenire sul web

La mancanza di Alessandro al fianco di Alex durante questo doloroso momento, ha sollevato le solite critiche del popolo web. D’Amico infatti, ha continuato regolarmente a postare e condividere Stories su Instagram e questo atteggiamento, ha ovviamente scatenato i leoni da tastiera che si sono scagliati contro l’ex corteggiatore di Uomini e Donne reo di proseguire la sua vita in maniera normale. Le numerose critiche, hanno perfino costretto Alex ad intervenire in un momento tanto delicato come la morte della sua amatissima nonna. “Giusto per chiarire, ho detto io ad Alessandro di rimanere a Milano - ha esordito Alex su Instagram - avevo bisogno di stare vicino alla mia famiglia e di affrontare questa situazione da solo. Anche se lontano lui mi sta sempre vicino (qui ha inserito anche una emoticon con il cuore, ndr), quindi rilassatevi. Pure io sono andato in palestra questa mattina ma non vuole dire mica che sono contento... è anche una forma di distrazione e di sfogo". Poi anche Alessandro ha detto la sua, spiegando i motivi che l’avevano spinto ad essere partecipe di una festa in casa, giustificandosi con perfetti estranei che puntano il dito in rete.

