Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico: Nilufar e Sara, il colpo di scena di Lorenzo! (18 dicembre)

Uomini e Donne, oggi 18 dicembre 2017 in onda il trono classico. Nilufar e Sara ancora rivali: in esterna arriva il colpo di scena di Lorenzo Riccardi!

18 dicembre 2017 Anna Montesano

Nilufar Addati e Sara Affi Fella

La nuova settimana di Uomini e Donne ha inizio con una puntata dedicata a tronisti e corteggiatori del Trono Classico. Si parte con le troniste Nilufar e Sara e dalla decisione di Giacomo di defilarsi di fronte al non essere stato portato in esterna. Parte poi l'esterna di Nilufar con Gianluca Tornese i due si incontrano a Piazza Navona ma lo scontro è in agguato: il corteggiatore trova infatti Nilufar "chiusa" e molto rigida rispetto a Sara Affi Fella che è stata più "sciolta" nei suoi riguardi. Inevitabilmente in studio lo scontro tra i due continua e coinvolge anche Sara, che ammonisce Nilufar di parlare sempre di lei in esterna. Tocca poi all'esterna di Sara che va a prendere Luigi all'aeroporto, lui però ha da ridire sul fatto che nella scorsa puntata lei guardasse sempre Lorenzo ma ecco che è proprio lui, con un colpo di teatro, ad irrompere nell'esterna.

LORENZO TRA SARA E NILUFAR: CRESCE LO SCONTRO

Tornati in studio, Lorenzo le chiede perchè non l'abbia portato in esterna e Sara gli ribadisce che non lo vuole! I due si scontrano duramente, così Sara minaccia di mandarlo via, mentre Nilufar lo definisce faccia da schiaffi e aggiunge che in esterna con lei è diverso. Intanto si torna all'esterna con Luigi che prosegue con un aperitivo tra i due e un giro in macchina, ma ecco Lorenzo che torna ad irrompere, superandoli con un'auto con tanto di scritta "ti manco?" In studio Sara ammonisce Luigi, trovando che abbia voluto lasciare una porta aperta anche per Nilufar, mentre Gianni crede che abbia molto apprezzatto l'intrusione di Lorenzo, ma lei nega. Nilufar esce in esterna proprio con Lorenzo, anche se è convinta che a lui piaccia più Sara; e con Giordano che trova però in lei molta freddezza.

