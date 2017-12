Victoria, La serie tv / Anticipazioni seconda: media della domenica rovinata!

Victoria, la serie: commento alla prima puntata e anticipazioni della seconda puntata, in onda martedì 26 dicembre. Dall'ascesa al trono alle malelingue contro di lei.

Domenica sera rovinata per Canale 5 reduce dai successi de L'Isola di Pietro e Rosy Abate La Serie. Victoria, che arriva nel prime time Mediaset quasi un paio di anni dopo la messa in onda originale, non regala alla rete ammiraglia le soddisfazioni delle scorse settimane e si deve accontentare di uno share dimezzato o quasi, rispetto alle fiction con Gianni Morandi e Giulia Michelini. Victoria entra nella storia di Canale 5 come prima serie inglese ad approdare nel prime time ma questo sommato al volto della bellissima Jenna Coleman non bastano a fare il miracolo. La prima puntata di Victoria la serie in onda su Canale 5 alla domenica sera per queste settimane di festa, ha raccolto davanti al video 2.372.000 spettatori pari al 10.8% di share segnando cinque punti percentuali in meno rispetto al competitor diretto di Rai1 con Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa. In questo periodo natalizio possiamo accontentarci così? (Hedda Hopper)

I COMMENTI ALLA SERIE

Il fascino della corona è un dato di fatto. La nuova fiction “Victoria” in onda su Canale 5 ha conquistato il pubblico italiano fin dalla prima puntata. La storia della regina d’Inghilterra è stata commentato anche su Twitter con l’hashtag “ #victoria”: “Adoro già questa serie e mi è anche partita la ship Victoria/Lord Melbourne!”, ha scritto un utente che si è appassionato alla vita sentimentale della regina. E ancora: “Perché non ci sono mai quando la Mediaset finalmente propone delle serie tv che possono essere chiamate tali? Devo assolutamente vedere la prima puntata di #victoria in streaming” e “Mi fa piacere che #victoria ieri abbia avuto molto successo anche qui in Italia, è quello che si merita”, hanno commentati altri due internauti. Tra i personaggi preferiti c’è Lord Melbourne: “Ci sono giorni in cui amo profondamente Twitter. Questa notte, per esempio. Lord M è ovunque. #Victoria”, è il commento di uno spettatore. Qualche critica per il fatto che Victoria sia “troppo bella” in questa fiction: “Tutte bellissime regine Victoria sullo schermo, ma la vera nn lo era affatto, un po’ più realistica no?!” e “Questa regina Vittoria è più bella di Diana, Kate e Megan messe insieme…”. (agg. Elisa Porcelluzzi)

COMMENTO PRIMA PUNTATA

Ieri sera 17 dicembre 2017 sono andati in onda su Canale 5 i primi due episodi di "Victoria, la serie", fiction inglese di grande successo ed ora riproposta agli italiani dalla Mediaset. Sebbene la serie tratti di argomenti a noi ben lontani, non solo perchè è ambientata nella prima metà dell'800, ma a causa anche della presenza della monarchia, riesce a conquistare fin dal primo istante. E' una serie tv sicuramente di impronta storica, ma che unisce anche intrighi politici e amori: insomma argomenti che possono attrarre un pubblico piuttosto ampio. In particolar modo il primo episodio ci riporta direttamente al 1837, anno in cui il re William IV è morto ed è salita al trono la diciottenne Alexandrina, che prende poi il nome di Victoria. La ragazza sembra felice di essere ascesa al trono, ma subito si renderà conto di cosa questo ruolo comporti: sua madre vorrebbe che lei seguisse una certa linea di governo, dove di fatto lei sarebbe la sua co-reggente e il segretario della madre, sir John Conroy, vorrebbe imporsi a lei come consigliere personale. Inoltre un fatto piuttosto spiacevole, accaduto poco dopo la sua incoronazione, mette ancora più in difficoltà la giovane regina: una donna di palazzo, che lei credeva incinta, scopre di avere un tumore e muore poco dopo. Il popolo inizia a rivoltarsi contro di lei per il trattamento riservato a questa giovane donna, per non parlare del fatto che nessuno apprezza il rapporto che si crea tra lei e il suo consigliere sir William Melbourne. Infine cade pure il governo, perchè il primo ministro, che è anche il suo consigliere, si ritira dal suo ruolo. Insomma, una serie di ostacoli si pongono subito sul suo cammino e tutti a palazzo tramano contro di lei, cercando di farla risultare pazza agli occhi dell'Inghilterra. Fortunatamente alla fine William Melbourne decide di tornare al suo fianco e tornare ad essere primo ministro! Non ci resta che attendere i prossimi due episodi, in onda martedì 26 dicembre. (Agg. di Tecla Magnani)

ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

"Victoria, la serie" torna con altri due episodi martedì prossimo 26 dicembre 2017. Le anticipazioni che circolano sul web ci rivelano già molto di ciò che accadrà! In particolar modo è importante parlare di due questioni: innanzitutto la sua famiglia inizia a presentare a Victoria l'idea di un matrimonio, in secondo luogo una rivolta nel paese sembra mettere ancora più in difficoltà la giovane donna, già attraversata da dubbi e sensi di colpa. Per quanto riguarda l'idea del matrimonio ci viene anticipato che Victoria sarà inizialmente riluttante a considerare ciò, sebbene le vengano presentati i migliori giovani del paese: Victoria è determinata a seguire l'esempio della sua antenata Elisabetta I, che aveva deciso di rimanere sola. Inoltre lei ha capito che il matrimonio potrebbe essere un modo che la sua famiglia ha trovato per controllarla più da vicino! Solo dopo però lei inizierà a provare dei sentimenti per Albert, un suo cugino che le era stato precedentemente presentato come pretendente, che è colui che effettivamente lei sposerà e con cui avrà 9 figli. Per quanto riguarda la rivolta invece, si spera che il suo consigliere personale sir William Melbourne possa aiutarla al meglio, come fatto fin qui. Attendiamo dunque assieme la prossima puntata, che andrà in onda sempre su Canale 5! (Agg. di Tecla Magnani)

