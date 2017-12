#Cartabianca/ Anticipazioni: la querelle tra il PD e il M5S tra i temi della puntata? (19 dicembre)

#Cartabianca, anticipazioni 19 novembre: nuovo appuntamento, alle 21.10 su Raitre, con Bianca Berlinguer e il suo programma. Ecco i probabili temi della serata.

19 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Raitre, #Cartabianca

Oggi, martedì 19 dicembre, alle 21.10 su Raitre, torna l’appuntamento con Bianca Berlinguer che conduce un nuovo appuntamento con #Cartabianca, il programma di approfondimento politico che dà voce ai vari esponenti dei partiti politici italiani non trascurando i problemi dell’attualità. Di cosa si parlerà nella puntata odierna? Uno dei temi caldi della puntata potrebbe essere la querelle tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio ha scatenato la reazione di Matteo Renzi con le seguenti dichiarazioni: «Se si dovesse arrivare al referendum, che però io considero una `extrema ratio´, è chiaro che io voterei per l’uscita, perché significherebbe che l’Europa non ci ha ascoltato. Ma io vedo oggi una opportunità dall’Europa» spiega a L’aria che tira, su La7, il candidato premier di M5S. Il leader del PD ha replicato così su Twitter: “Stavolta Di Maio ha fatto chiarezza, bisogna ammetterlo: lui voterebbe per l’uscita dall’Euro. Io dico invece che sarebbe una follia per l’economia italiana”. Bianca Berlinguer si occuperà della vicenda nella puntata odierna di #Cartabianca?

#CARTABIANCA, LO SCONTRO TRA ASIA ARGENTO E VLADIMIR LUXURIA AL CENTRO DELLA PUNTATA?

Quali saranno gli altri temi dell’appuntamento odierno di #Cartabianca? La settimana scorsa, nello studio del programma condotto da Bianca Bertlingue, Asia Argento e Vladimir Luxuria sono state le protagoniste di un’accesa discussione. Tutto era nato dalle critiche che la Luxuria ha rivolto ad Asia Argento per le denunce tardive. «Quando una prima acconsente e poi se ne pente – aveva affermato in studio, rivolgendosi anche ad Asia Argento – allora sì che togli credibilità alle storie delle donne che veramente vengono violentate. Tu avresti potuto dire di no, non eri in una villa isolata, lui stava in un albergo. Te ne potevi andare». Parole che hanno profondamente colpito Asia Argento. Tra le due erano volate parole durissime. Nelle ultime ore, però, Vladimir Luxuria ha chiesto scusa ad Asia Argento attraverso una lettera aperta pubblicata sui social L’attrice ha accettato le scuse della Luxuria voltando totalmente pagina. Nella nuova puntata di #Cartabianca si tornerà a parlare di violenza sulle donne?

