AMICI 17/ Anticipazioni e news: Luca cerca l'appoggio di Giusy Ferreri (oggi, 19 dicembre)

Amici 17, anticipazioni e news: dopo lo scorso daytime, sia Grace che Mose ed anche Emanuele hanno ricevuto dai professori una seconda possibilità per continuare nella scuola.

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 14.43 Valentina Gambino

Amici 17

Luca Vismara continua ad essere a rischio nella scuola di Amici 17. Rudy Zerbi è convinto che il cantante non abbia le caratteristiche necessarie per restare nella scuola. Luca, per evitare di essere eliminato, nello scorso speciale si è giustificato. A pensarla come Rudy ci sono anche Carlo Di Francesco e Paola Turci. L’unica insegnante che Luca non ha ancora incontrato è Giusy Ferreri. Dopo un’esplicita richiesta del cantante, l’incontro è avvenuto nel daytime di oggi. La Ferreri ha svelato a Luca che anche il suo è un no solo che, a differenza degli altri, potrebbe ancora cambiare idea. L’insegnante ha rivelato di avere dei dubbi sul percorso discografico che Luca potrebbe intraprendere ma di considerarlo comunque un bravo cantante. Giusy Ferreri ha così invitato Luca a studiare e a lavorare intensamente durante le vacanze natalizie per riuscire a ribaltare la situazione. A differenza degli altri insegnante, Giusy Ferreri sostiene Luca che torna dai compagni, dopo l’incontro con l’insegnante, con il sorriso sulla faccia (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

EMANUELE IN SFIDA

Amici 17 torna oggi con una nuova puntata in cui troveremo Emanuele alle prese con la sfida nella quale è finito dopo la puntata di ieri. I professori non sono molto convinti sull'atteggiamento del cantante che in queste settimane sembra essersi cullato un po' troppo rispetto a quello che fa di solito e al suo bel timbro, un talento sprecato? I professori sono convinti che sia proprio così, lo sfidante riuscirà a renderlo reattivo e a farlo rinascere in via della pausa natalizia? I fan lo sperano così come sono in attesa di scoprire chi sarà il suo rivale in questa sfida esterna e se, come successo nelle scorse settimane, toccherà proprio ai suoi compagni sceglierlo tra le opzioni messe a disposizione dai professori e dalla redazione. Le prime novità riguardo alla sfida di Emanuele potrebbero arrivare oggi se, non addirittura, nei prossimi giorni scon la sfida già nel pomeridiano in onda su Real Time in vista della lunga pausa della diretta su Canale 5. (Hedda Hopper)

LUCA VISMARA E RUDY ZERBI ANCORA IN GUERRA

Nella puntata di ieri del daytime di Amici 17 il pubblico di Real Time ha assistito a una nuova battaglia della guerra tra Rudy Zerbi e Luca Vismara. Il professore di canto non ha preso in simpatia il cantante, che non valuta all’altezza del programma. I due hanno avuto numerosi faccia a faccia anche durante gli speciali di sabato. Ieri il professore ha lanciato una frecciatina all’allievo mentre comunicava a Mose la sua decisione di salvarlo: “Tu Mose hai voglia di giocartela, a differenza di qualcuno qui dentro che invece di giocarsela continua ad evitare di giocare la partita”. Un chiaro riferimento a Luca che ha utilizzato la giustificazione invece di esibirsi. Ovviamente Luca ha risposto alla privazione del professore: “Bravo, bravo. Zerbi fa sempre scelte così ‘questo dice di sì, almeno mi manda in sfida così gli vado contro’. Bravi Zerbi, bravo Mose, bravi entrambi, fate questa coppia, andate. Mamma mia che parac**o. Ma basta, mi sono rotto i c*glioni io, che bambino di 2 anni, va avanti a frecciatine Zerbi, su Twitter, poi qui, ma dai…”. (agg. Elisa Porcelluzzi)

I CANTANTI SALVATI

Dopo la diretta dello scorso sabato, nella scuola di Amici 17 è proseguita la puntata che abbiamo già visto nel daytime del canale 31 del digitale terreste. Mose, messo ancora una volta in discussione, ha rischiato di dovere abbandonare il talent show. Anche Grace ha rischiato molto e così, subito dopo l'appuntamento speciale del sabato, si è lasciata andare ad un pianto liberatorio. Biondo è immediatamente corso in aiuto della ragazza, tranquillizzandola sulle sue ottime doti artistiche. Anche Mose ha avuto modo di diffondere ottimismo in Emanuele, spronandolo a dare il meglio di fronte alla commissione. Dopo il giudizio aspro di Zerbi, le preoccupazioni di Grace sono lievitate alle stelle ma, dopo aver mandato un audio della performance anche a Carlo Di Francesco (assente dalla scuola), proprio lui le ha regalato la possibilità di rimanere ancora in gioco e proseguire il suo percorso artistico e di crescita. Salvato da tre professori anche Mose e questa decisione, ha creato notevoli malumori nella Squadra del Fuoco e Luca Vismara ha affermato anche di non sopportare più le frecciatine di Rudy Zerbi.

Amici 17, anche Emanuele si salva

Dopo Grace e Mose che hanno saldamente tenuto il banco della 17esima edizione di Amici, è toccato anche ad Emanuele superare la difficile prova. Dopo essersi confrontato con i professori sostenendo il suo esame di canto, Paola Turci ha notato scarsa concentrazione in lui, così come problemi con la dizione. Nonostante questo, la musicista gli ha comunque voluto offrire un'altra possibilità. Anche Giusy Ferreri e Carlo Di Francesco hanno voluto fare continuare il percorso dell'allievo nella scuola più talentuosa della televisione mentre Rudy, ha affermato di averlo trovato un poco insicuro nella performance. Amici 17 va in onda dal lunedì al venerdì su Real Time, a partire dalle ore 13.50. Se volete recuperare i video dei daytime riguardanti la scuola così come le sfide e le lezioni con protagonisti i professori e gli allievi, potete consultare il sito di Witty TV e anche DPlay, per vedere le puntate andate in onda sul canale 31 del digitale terreste. L’appuntamento speciale del sabato su Canale 5 invece, tornerà da gennaio 2018.

