ANGELA CALOISI/ Uomini e donne, scontro di fuoco con Paolo Crivellin: "Sei un falso!"

Angela Caloisi pronta a lasciare il programma? Questa volta la sua minaccia a Uomini e donne potrebbe diventare realtà dopo un bacio di Paolo pronto a rovinare tutto

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 15.06 Hedda Hopper

Angela Caloisi, Uomini e donne

Paolo Crivellin ha deciso di non portare in esterna Angela Caloisi che entra in studio furiosa. Tra il tronista di Uomini e Donne e la corteggiatrice prende il via uno scontro infuocato, durante il quale non mancano accuse reciproche. "Paolo tu vuoi solo allungare il brodo, hai fatto una cosa senza senso. Io quello che ho fatto l'ho fatto per uno scopo, aveva un senso, tu lo fai solo per allungare i tempi. Tu vuoi fare l'uomo che non deve chiedere mai, lo sai perchè sei falso? Perchè prima metti in panchina una, poi ne metti un'altra così allunghi il brodo. - sbotta Angela in studio, che ancora continua - Tu cerchi di far cadere la colpa sulle altre perchè non hai le pa**e di mandarmi via". Il battibecco tra i due prosegue e si accende ancora di più dopo la visione delle esterne con le rivali. (Anna Montesano)

SEMPRE MENO ESTERNE PER LEI...

Nuovo colpo di scena nella nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono classico. I giovani tornano protagonisti per l'ultima volta in questa settimana e lo fanno con una puntata che porta Paolo Crivellin a capire cosa prova e cosa vuole fare del suo futuro sul trono. Il tronista è l'unico ancora rimasto della vecchia guardia e questo lo porta a dover fare i conti con il tempo che passa e il nervosismo che aumenta. Le ragazze sono ormai pronte a lasciare il trono se lui non dovesse decidersi e la più agguerrita sembra essere proprio Angela Caloisi. Gli sguardi dolci e gli abbracci hanno lasciato ormai spazio solo a litigi e scontri e ogni settimana le cose per i due non migliorano. Le esterne sono sempre di meno per via della decisione di lei di non presentarsi o di lui di non portarla, il loro idillio d'amore finirà oggi con l'eliminazione di Angela?

ANGELA CALOISI PRONTA A LASCIARE IL TRONO?

Le prime anticipazioni sulla nuova puntata del trono classico parlano dell'ennesimo scontro tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin e, ancora una volta, per via di un'esterna mancata. Dopo il solito rvm riassuntivo, si torna a parlare di quello che è successo dopo la scorsa puntata con Paolo pronto a portare Angela in esterna ma, secondo lei, solo per prendere tempo e conoscere le altre corteggiatrici e rimandare la scelta. Proprio su questo tasto dolente batterà Maria De Filippi che confermerà di aver chiesto a Paolo della possibile scelta ma ottenendo come risposta solo tanti dubbi. A quanto pare il fatidico momento è ancora lontano e il fatto che in esterna Paolo arrivi a baciare un'altra corteggiatrice non fa altro che spingere Angela a lasciare lo studio tra gli applausi del pubblico. Paolo la seguirà?

