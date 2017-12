Asessualità, cos'è?/ Il servizio di Matteo Viviani e l'intervista al sessuologo Fabrizio Quattrini (Le Iene)

Asessualità, cos'è? Il servizio a "Le Iene Show". Matteo Viviani approfondisce il tema, intervistati un ragazzo e una ragazza che non hanno interesse sessuale per nessun genere

“Le Iene Show”, in onda come sempre nella prima serata di martedì anche il 19 dicembre su Italia 1, presenteranno la storia di un ragazzo e una ragazza che si professano asessuali, cioè che non provano alcun tipo di pulsione sessuale verso nessun genere. Una situazione spesso tenuta sotto il tappeto ma che sta uscendo prepotentemente allo scoperto, con molte più persone rispetto al passato che si professano asessuali, come approfondito nel servizio curato da Matteo Viviani. Il sessuologo e psicoterapeuta Fabrizio Quattrini sarà interpellato per far luce sulla psicologia delle persone asessuali e sulla loro mancanza di attrazione fisica sia verso il proprio, sia verso l’altro sesso. Da sottolineare come gli asessuali non debbano per forza vivere da soli: alcuni sono anche aromantici e non vogliono esser impegnati in nessun tipo di relazione, altri invece possono anche vivere una vita di coppia insieme ad un’altra persona e arrivare anche a sposarsi, ma senza avere nessun tipo di interazione sessuale.

IL CASO BOJACK HORSEMAN

Il cartone animato esclusiva di Netflix, Bojack Horseman, è stata la prima serie di successo ad affrontare il tema dell’asessualità con un suo personaggio protagonista, l’amico del cavallo-attore Bojack, ovvero Todd Chavez. Todd nelle prime tre serie lascia presagire di aver potuto avere una fidanzata in passato, e il suo disinteresse verso le avventure sentimentali sembra legato semplicemente alla stravaganza “naif” del personaggio, classico combinaguai coinvolto in molte situazioni comiche. Alla fine della terza serie la vera natura di Todd esce allo scoperto e si rivela definitivamente nella quarta, in cui si definisce orgogliosamente asessuale e durante la quale inizia a frequentare un gruppo di incontro di persone asessuali come lui. Questa novità, in uno show business finora interessato solamente ad approfondire le tematiche etero e gay, è stata accolta con attenzione dai media e dalla critica, che hanno definito Todd “il primo eroe asessuale in una serie.”

