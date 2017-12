BABYLON BERLIN/ Anticipazioni del 19 dicembre 2017: Greta diventerà complice di Lotte?

Babylon Berlin, anticipazioni del 19 dicembre 2017, in prima Tv su Sky Atlantic. Rath convince il detenuto a rivelare dove si trova l'armeno. Greta scopre dei segreti del Questore.

Babylon Berlin, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

BABYLON BERLIN, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Sky Atlantic di oggi, martedì 19 dicembre 2017, andranno in onda due nuovi episodi di Babylon Berlin, in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l'ottavo, ma prima di scoprire le anticipazioni ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Lotte (Liv Lisa Fries) riesce finalmente ad accompagnare Greta (Leonie Benesch) nel bordello, dove intende farla lavorare. La ragazza tuttavia svela di aver abortito in segreto in precedenza, dopo essere rimasta incinta del suo ex datore di lavoro. La ragazza decide così di portarla con sè per una giornata al mare, dove incontrano alcuni ragazzi. Lotte si concentra in particolare su un giovane studente di medicina, che può ritornarle utile per analizzare il corpo del russo ucciso in precedenza. Intanto, Kardakow (Ivan Shvedoff) riesce a salvarsi nonostante gli spari e la caviglia rotta. Contatta infatti un gruppo di sovietici a cui vendere l'oro presente sul vagone, ancora bloccato nella stazione ferroviaria. Le battaglie fra cittadini e Polizia diventano invece sempre più aspre e Rath (Volker Bruch) viene convinto a dare una finta versione dei fatti, in modo che le autorità tedesche non vengano accusate di aver sparato sulla folla senza alcun motivo. Più tardi, Rath rintracciare un vecchio informatore grazie al supporto di Wolter (Peter Kurth), scoprendo alla fine che il poliziotto sa tutto della sua dipendenza dai farmaci e del tremolio che ha alle mani. Dopo non aver ottenuto nulla, i due detective finiscono per picchiarsi a causa delle tensioni già presenti fra loro. Wolter tuttavia sottolinea di essere dalla parte di Rath e cerca di convincerlo a fidarsi di lui. Dopo essersi introdotti nel deposito ferroviario con la forza, Kardakow accompagna i sovietici al vagone segnalato, in cui crede di trovare l'oro. Ignora che Svetlana abbia sostituito i cartelli in precedenza e che rilascerà quindi il gas nel locale. La zaffata di sostanza velenosa lo travolge subito e lo spinge a diventare sempre più debole. Una delle guardie presenti cerca di fermarlo, ma in seguito muore prima dell'arrivo dei soccorsi. Kardakow invece viene trasportato all'esterno dai sovietici prima che possa morire. In quel momento, Lotte e lo studente di medicina entrano nell'obitorio di nascosto e prelevano il corpo del russo. Dopo aver aperto lo stomaco, il gas fuoriesce dal ventre del defunto e Lotte cade sul pavimento svenuta. Dopo aver ricondotto tutto alla ferrovia, Lotte scopre della morte della guardia ferroviaria. Più tardi, cerca ancora di convincere Wolter a ripulire la sua fedina penale, in modo da poter fare domanda in Polizia. Il detective però vuole qualcosa in cambio: che sorvegli ancora Rath. Intanto, Kardakow viene trasportato nella clinica privata di Schmidt (Jens Harzer), all'interno della federazione.

ANTICIPAZIONI DEL 19 DICEMBRE 2017, EPISODIO 7

Dopo essere riuscita a risalire allo scalo ferroviario, Lotte apprende dai presenti che cos'è successo negli ultimi giorni e il coinvolgimento dei sovietici. Intanto, il Questore decide di mettere sotto fermo la stazione e di richiedere che le analisi fatte dai chimici privati vengano consegnati alla Polizia. Grazie a Lotte, Rath giunge sul posto per indagare sui collegamenti fra il posto e il russo ucciso. Quella sera, Lotte chiede l'aiuto di Stephan per scoprire di più sulla Fortezza Rossa, l'organizzazione che avrebbe richiesto l'arrivo del carico misterioso. Durante una riunione segreta, Rath conosce finalmente il Generale Maggiore, mentre Greta ascolta le conversazioni fra il Questore e gli altri militari.

ANTICIPAZIONI DEL 19 DICEMBRE 2017, EPISODIO 8

Nissen viene arrestato nei giorni seguenti per via dello smercio di armi, appurato dal Questore allo scalo ferroviario. L'industriale viene quindi trasportato dalla Polizia all'esterno e dato in pasto alla stampa. Nel frattempo, Rath ottiene le informazioni che gli servono dal veterano che ha fatto arrestare in precedenza, mentre Greta trascorre una giornata al lago con il suo neo fidanzato. Torna a casa appena prima del Questore, a cui riesce a nascondere la propria fuga. Svetlana invece fa visita a Nissen in carcere, convinta che si trovi dietro le sbarre a causa sua.

