Beautiful/ Anticipazioni: Bill medita vendetta contro la Spectra (puntata 19 dicembre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 19 dicembre: Thomas riuscirà ad impedire la cessione dell'edificio a C.J. regalando a Sally un assegno da 100.000 dollari.

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 12.05 Fabiola Iuliano

Nelle ultime puntate di Beautiful, Thomas ha salvato Sally da una situazione più che difficile, evitando che venisse rinviata a giudizio (con il rischio di essere condannata a cinque anni di carcere). Ma l'eroismo del rampollo Forrester non si limiterà a questo e risulterà ancor più evidente questo pomeriggio, quando sarà proprio lui ad evitare la firma della cessione dell'edificio a Bill Spencer. Thomas regalerà alla sua bella stilista un assegno da 100.000 euro, permettendole così di coprire i debiti e riavviare la sua attività, contando solo sulle sue forze. Con la coda tra le gambe, Dollar Bill sarà costretto ad andarsene, non prima di avere giurato vendetta nei confronti della casa di moda di cui non riesce proprio a liberarsi. Con gli 'occhi a cuore', Sally non potrà fare altro che ringraziare, abbracciare e baciare l'uomo che le ha cambiato la vita. Ma farà bene ad essere tanto felice? Quando il magnate giura vendetta è meglio non cantare vittoria: non a caso lo Spencer correrà a piagnucolare proprio alla Forrester Creations... [Agg. di Dorigo Annalisa]

THOMAS DIVENTA UN EROE?

Dopo aver scoperto la verità da Steffy sul piano messo in atto da Bill, Thomas è riuscito a raggiungere in tempo Sally e C.J. e impedire la firma del contratto con il magnate. Nell'appuntamento di Beautiful in onda oggi, di conseguenza, Thomas farà in modo di evitare che la Spectra venga sfrattata dall'edificio di proprietà di Bill, porgendo a Sally un assegno di centomila dollari. Questo gesto, naturalmente, non passerà inosservato agli occhi di Bill, che giurerà vendetta, promettendo al giovane figlio di Ridge di vendicarsi per il torto subito. Allo stesso tempo, il magnate non rinuncerà in alcun modo alla sua volontà di mettere le mani sul grattacielo, il tutto mentre alla Spectra, i protagonisti della soap festeggeranno per il traguardo raggiunto. Le novità, però, non finiranno qui, dal momento che Sally, grata a Thomas per aver salvatola sua società, non potrà fare altro che baciarlo.

BEAUTIFUL, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda questo pomeriggio su Canale 5? L'appuntamento di ieri si è aperto con il piano messo in atto da Bill per appropriarsi dell'edificio di C.J e costruire quindi il suo grattacielo. Il suo proposito, però, non è andato a buon fine e il magnate ha dovuto rinunciare al suo progetto iniziale. Allo stesso tempo, Steffy ha rivelato a Thomas che a redigere la recensione di Jarret che ha segnato il declino della Spectra è stato in realtà Bill, e questa scoperta ha spinto il figlio di Ridge a recarsi al più presto presso gli uffici della casa di moda e evitare quindi il peggio. Proprio in quegli istanti, infatti, C.J e Sally erano sul punto di firmare il contratto con il magnate, ma l'arrivo di Thomas, almeno per il momento, potrebbe chiarire l'equivoco e ridare una nuova speranza ai due protagonisti della soap. Riuscirà il figlio di Ridge a evitare il peggio?

