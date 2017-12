Belen Rodriguez / Calo d’immagine per colpa di Jeremias e Cecilia? Le Iene non le portano bene, ecco perché

Belen Rodriguez, ultime news e gossip sull'argentina più amata della televisione italiana: cachet da sogno per lei mentre si vocifera che i suoi fratelli abbiamo una colpa...

19 dicembre 2017 Valentina Gambino

Belen Rodriguez

Con l'avvento di Cecilia in televisione, le quotazioni di Belen Rodriguez sono in netto calo. Questo però, non pare essere una problematica, specie per quanto riguarda i cachet stellati che la conduttrice di Tu si que vales prenderebbe per serate ed eventi. Dopo il Grande Fratello Vip 2, tutta l'attenzione dei media si è incredibilmente spostata da Belen a Cecilia. Tutti vogliono sapete cosa dice e cosa pensa la sorella maggiore del clan dei Rodriguez ma in funzione della sorellina. "Cosa pensa Belen della storia dell'armadio?", e ancora: "Belen ha conosciuto Ignazio?", "A Belen piace Moser?", "Come ha reagito Belen di fronte al comportamento di Jeremias nella Casa?", "Belen vorrebbe avere Aida Yespica come cognata?". Insomma, avrete ben capito che l'opinione dell'argentina interessa solo in funzione delle dinamiche dei fratellini minori che di certo, non le stanno facendo fare proprio una bella figura. Durante la permanenza di Cecilia nella residenza più spiata di Cinecittà, pare essersi arrabbiata notevolmente, fino a difendere la sorella durante un’accesissima puntata del Maurizio Costanzo Show.

Belen, ecco perché Le Iene non le portano bene

Se i nervi di Belen in questo periodo hanno rischiato di cedere, il suo conto in banca si ringalluzzisce lo stesso. Secondo il settimanale Nuovo Tv, proprio la showgirl argentina per presenziare in tv, prenderebbe una cifra che si aggira tra dai 12.000 ai 20.000 euro per ogni ospitata. Sul web però, si mormora che la partecipazione di Jeremias e Cecilia, nonostante la diretta interessata abbia affermato più volte il contrario, abbia creato non pochi danni all’immagine della ‘Big Rodriguez’. Ed infatti, se da un lato il fratello totalmente inesperto di dinamiche televisive, aveva già fatto preoccupare la sorella, a darle il colpo di grazia in piena schiena ci ha pensato Cecilia, con la sua storia d’amore ‘peccaminosa’ con Ignazio Moser. Proprio in queste ore, la piccola di casa Rodriguez sta facendo molto discutere per la famosa doppia intervista de Le Iene e stasera sarà nuovamente la protagonista del programma di Italia 1, con il faccia a faccia con il suo hater. Anche per Belen all’epoca, quella parentesi televisiva fu particolarmente polemica per via di un “Vaff…” indirizzato a Barbara d’Urso da parte dell’argentina. “Le Iene portano bene” si dice, ma forse questo famoso detto per i Rodriguez non vale molto.

