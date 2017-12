CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ "Voglio diventare mamma": il sogno della modella (Grande Fratello Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la coppia sarà una delle protagoniste della prima edizione di Temptation Islan Vip? La modella argentina, alle Iene, incontra il suo hater.

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 16.02 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez non vuole perdere tempo e, sicura di aver trovato in Ignazio Moser l’uomo della sua vita, non vede l’ora di realizzare il suo più grande sogno, quello di diventare mamma. La modella argentina che aveva parlato di tale desiderio anche quando era fidanzata con Francesco Monte, nonostante stia vivendo un amore nato da poco con l’ex ciclista, è pronta ad accogliere il frutto di un amore che sta diventando sempre più forte e importante. «Io dico che sotto l’albero ho voglia di diventare mamma. E non scherzo!», rivela Cecilia al settimanale Chi nel numero in edicola domani ma di cui Gabriele Parpiglia ha dato una piccola anticipazione sul suo profilo Instagram. «L’età è giusta. Ho trovato il mio uomo, quello giusto, va bene così. Non voglio diventare mamma da vecchia», ha aggiunto. Come reagirà Ignazio Moser di fronte al desiderio della sua fidanzata? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

NATALE A LAVORO PER CECILIA E IGNAZIO

Il Natale si avvicina a grandi passi e per la coppia rivelazione del Grande Fratello Vip 2017 potrebbe essere arrivato il momento di scegliere se passarlo con le rispettive famiglie o insieme da neo coppia. Rimane il fatto che i due, qualsiasi sia la loro scelta, dovranno fare i conti con il successo e la popolarità che li sta portando in lungo e in largo in Italia in questi giorni. I due saranno pieni di eventi nei locali nei prossimi giorni e mentre Ignazio ieri sera era a Milano per Tiki Taka, oggi la bella Cecilia dovrà essere a Vicenza per un altro evento. Come riusciranno a incastrare tutto questo con quello che succederà a Natale e Capodanno? I due voleranno via per ritagliarsi un po' di tempo insieme oppure no? Al momento non c'è ancora niente di ufficiale ma sicuramente gli eventi li terranno fermi e bloccati per un po'. Natale di lavoro per la coppia? (Hedda Hopper)

IGNAZIO MOSER A TIKI TAKA

Altro impegno "single" per Ignazio Moser che, dopo una giornata in giro con Cecilia Rodriguez e il fratello Jeremias, ha trovato casa a Milano per andare in onda in diretta proprio ieri sera con Tiki Taka. Anche il programma sportivo di Italia1 ha accolto il gieffino in studio per commentare questo week end di partite e di colpi di scena importanti che hanno visto l'Inter perdere un'opportunità importante. Proprio poco prima della diretta, Ignazio Moser si è mostrato in compagnia di una bella mora (Melissa Satta, ospite fissa in trasmissione) in un piccolo video che ha postato sui social per la gioia dei fan che lo amano sia in compagnia della sua amata Chechu che da solo. Nel video, che potete vedere cliccando qui, Ignazio Moser da appuntamento ai suoi fan per la diretta in cui, però, ha avuto davvero poco modo di dire la sua sualla sua vita personale. I fan si aspettavano sicuramente qualcosa di più, dovranno rimandare le loro domande al prossimo programma? (Hedda Hopper)

LA COPPIA PRONTA PER TEMPTATION ISLAND?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano a frequentarsi, nonostante la loro avventura al Grande Fratello Vip 2 sia conclusa oramai da diverse settimane. Non tutti avrebbero scommesso sul futuro di questo rapporto, ma tra i tanti dubbiosi c'è anche chi sostiene che il loro amore durerà almeno fino all'estate 2018 e che verrà data loro la possibilità di mettersi alla prova nella versione vip di Temptation Island ( trasmissione già confermata da Maria De Filippi). Oltre ai programmi a lungo raggio, la sorella di Belen questa sera sarà protagonista anche della nuova puntata de Le Iene. Dopo averla vista nell'intervista doppia con il compagno, nella quale sono usciti dei particolari piccanti sul loro rapporto, questa volta Cecilia dovrà confrontarsi con un suo hater proprio come accaduto qualche tempo fa a Belen Rodriguez. Diventeranno così di attualità le tante critiche mosse nelle ultime settimane contro di lei, a partire dall'ormai famoso video dell'armadio che tanto ha fatto discutere nel corso del reality show di Canale 5. E tra tradimenti e critiche per la mancanza di rispetto nei confronti di Francesco Monte, ci sarà davvero molta carne al fuoco... [Agg. di Dorigo Annalisa]

LA COPPIA APPRODA A TEMPTATION ISLAND?

L’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nato nella casa del Grande Fratello Vip 2017 continua a gonfie vele. La coppia è sempre più unita e innamorata e, nonostante le critiche che continua a ricevere soprattutto dopo l’intervista doppia concessa alle Iene, si gode il sentimento che, nato all’improvviso, sta diventando sempre più forte. La coppia sta diventando sempre più popolare al punto che sono numerosi i locali che richiedono la sua presenza. Nelle ultime ore, sul web, si è diffuso una nuova voce secondo cui Cecilia e Ignazio potrebbero essere i protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip. Nella prossima estate, dopo la versione classica di Temptation Island, infatti, su canale 5, dovrebbe andare in onda anche un’edizione vip del programma. Tra le coppie sulle quali la produzione è pronta a puntare ci sarebbe proprio quella dei due gieffini. Cecilia e Ignazio, dunque decideranno di mettere alla prova il loro amore?

CECILIA RODRIGUEZ E L’INCONTRO CON L’HATER

Dopo l’intervista doppia concessa insieme a Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez torna alle Iene. Nella puntata odierna dello show più irriverente della televisione italiana, infatti, Cecilia incontrerà uno dei suoi haters. La Iena Mary Sarnataro ha organizzato un incontro tra l’ex concorrente del Grande Fraello Vip 2017 e uno degli utenti che, nelle ultime settimane, hanno scritto sui social network commenti offensivi nei suoi confronti. Dopo la sua decisione di lasciare Francesco Monte iniziando una storia con Ignazio Moser, la modella argentina è stata sommersa da critiche e messaggi offensivi sui social. Questa sera, la sorella di Belen incontrerà uno dei tanti utenti che non si sono risparmiati nel commentare la sua situazione in modo poco carico. Come reagirà Cecilia di fronte al suo hater? Lo scopriremo questa sera.

