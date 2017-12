CECILIA RODRIGUEZ E IL SUO HATER/ L'argentina risponde alle offese nel servizio di Mary Sarnat (Le Iene)

Cecilia Rodriguez faccia a faccia con il suo hater nel corso del nuovo servizio di Mary Sarnataro per Le Iene. Come si comporterà l'argentina nel rispondere alle accuse?

19 dicembre 2017 Anna Montesano

Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez torna protagonista nel programma Le Iene. Nel nuovo appuntamento con lo show di Italia 1 condotto da Teo Mammucari e Ilary Blasi di torna a parlare dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip e stavolta non nello specifico per la storia d'amore nata nella Casa con Ignazio Moser. Cecilia sarà invece protagonista del nuovo servizio di Mary Sarnataro, che in queste edizione si occupa di mettere a confronti personaggi molto noti e in vista del mondo dello spettacolo con i propri "haters", ovvero persone che sui social offendono con una certa costanza e anche con termini forti i soggetti in questione. Dopo Emma Marrone, Alba Parietti, Platinette e molti altri, stavolta toccherà a Cecilia Rodriguez stare faccia a faccia con un suo hater.

LA "GRANDE" OCCASIONE PER CECILIA

Mary Sarnataro organizza infatti un incontro tra l’ex concorrente del “GF Vip” e uno degli utenti che hanno scritto sui social network commenti offensivi nei suoi confronti. Cecilia Rodriguez potrà finalmente difendersi e rispondere alle tantissime critiche ricevute nel corso e dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip 2017 con un tête-à-tête sicuramente molto atteso anche dalla stessa sorella di Belen. Cecilia, una volta uscita dalla Casa più spiata d'Italia, si è infatti trovata a dover far fronte a critiche e accuse che mai si sarebbe aspettata di ricevere. La showgirl argentina è stata presa di mira dal pubblico del GF e non solo per aver lasciato il fidanzato Francesco Monte durante la permanenza della casa e per non aver atteso neppure un giorno prima di lasciarsi andare ad effusioni passionali con Ignazio Moser. Questo comportamento non è stato affatto perdonato dal pubblico che, ancora oggi, continua ad attaccarla con forza.

CECILIA RODRIGUEZ INDIGNATA DOPO IL GF VIP

Proprio dopo l'uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez, indignata dalle accuse lette sul suo conto, aveva dichiarato: "E’ vergognoso il modo in cui sono stata attaccata per nulla. Nell’armadio non è successo niente, solo un bacio perché all’inizio non volevo succedesse davanti alle telecamere. Sono indignata per le cose che sono state dette. E’ la cosa che mi ha fatto più male sapere da quando sono uscita". Cosa risponderà al suo hater nel corso del faccia a faccia organizzato dalla Iena Mary Sarnataro?

