DANIELE BOSSARI E LAURA FREDDI / Il vincitore del Grande Fratello Vip 2: "Tra noi ci sono affetto e rispetto"

Daniele Bossari, fresco vincitore del Grande Fratello Vip, si è espresso riguardo il suo rapporto con Laura Freddi, confermando come i problemi del passato siano solo un lontano ricordo.

19 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Daniele Bossari

Il passato di Daniele Bossari è tornato alla ribalta qualche giono fa quando il settimanale DiPiù ha pubblicato un intervista di Laura Freddi, che circa sedici anni fa aveva avuto con lui una relazione breve ma intensa. La showgirl, che ora è felice in amore e aspetta il suo primo figlio, si era espressa duramente, confessando: "Io e Daniele abbiamo vissuto un legame impetuoso. Io avevo già alle spalle due rapporti molto importanti. Il primo con Paolo Bonolis e l'altro con il calciatore Fabio Galante. Poi conobbi Daniele e tra di noi fu subito passione intensa. Andammo a vivere insieme. Mi ha tradito, ferendo la mia fiducia (...) Ero turbata e in un solo pomeriggio ho traslocato dalla nostra casa e non ho voluto più sentirlo". Si trattava di parole molto dure e l'origine delle stesse è stata chiarita solo in seguito, come ammesso dalla stessa Freddi: tale intervista era stata rilasciata circa sedici anni fa, quando lei si sentiva ancora ferita per la fine di quella storia.

Daniele Bossari e le dichiarazioni su Laura Freddi

L'intervista di Laura Freddi pubblicata qualche settimana fa non sembra avere nulla a che vedere con l'attuale rapporto tra lei e il vincitore del Grande Fratello Vip 2. Sulla questione si è espresso recentemente anche Daniele Bossari, che ha confessato ai microfoni di FanPage.it come le cose con la sua ex siano cambiate negli ultimi anni: "Laura e io ci siamo incontrati altre volte negli anni, tra noi ci sono affetto e rispetto. Quando ci si lascia, si soffre, e quelle erano dichiarazioni esasperate. Soffrimmo entrambi ma nel presente non esiste nulla di tutto questo. So che oggi sta bene, che sta per diventare mamma e sono felicissimo per lei. So che pensa le stesse cose". Del resto, la showgirl che lo scorso anno era stata protagonista della prima edizione del Grande Fratello Vip, ha ben altro a cui pensare, considerando che oramai è giunta al nono mese di gravidanza...

