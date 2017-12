EMMA MARRONE / Chiarisce l'origine della sua pelliccia: "Finta almeno quanto i miei capelli biondi"

Emma Marrone replica alle voci riguardani l'origine della pelliccia da lei indossata in una foto su Instagram: "È finta almeno quanto i miei capelli biondi".

19 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Emma Marrone è uno dei personaggi italiani più seguiti nei social network, motivo per cui è finita spesso nel mirino di alcuni haters che l'hanno criticata per l'uno o per l'altro errore. Solo qualche tempo fa, la cantante salentina ha avuto modo di incontrare a Le Iene uno dei suoi followers più critici ma, dopo alcuni giorni di poche polemiche, una sua foto è tornata alla ribalta, creando un gran polverone su Instagram. L'argomento del contendere, proprio come accaduto qualche giorno fa con Filippa Lagerback, è una pelliccia da lei indossata. Poichè Emma si è sempre schierata in difesa dell'ambiente e degli animali, molti suoi fan sono passati alla carica, dicendosi certi che tale indumento fosse assolutamente originale e criticandola per una scelta di così poco gusto. Il botta e risposta è proseguito per ore, tra chi si è detto convinto che la pelliccia fosse sintetica e chi invece è apparso di parere contrario. Tale confusione ha reso necessario l'intervento della stessa Emma.

Emma Marrone replica alle accuse sulla pellicia

In risposta a numerose accuse da parte dei suoi followers, Emma Marrone ha replicato per chiarire l'origine della pelliccia da lei indossata: "Finta almeno quanto i miei capelli biondi! Stai serena! Sintetica". Parole che purtroppo non sono bastata per porre fine alle polemiche, rendendo necessario un secondo intervento da parte della cantante salentina. Questa volta il tono usato da Emma però è ben più duro: "La pelliccia è sintetica, finta! Di plastica!!! Quante volte devo dirlo? Ma ve la date una calmata". Non è la prima volta che Emma è stata costretta ad intervenire in prima persona su Instagram a causa di alcune dichiarazioni forti scritte da alcuni followers: come non ricordare le critiche sui suoi chili di troppo, presi durante l'estate 2017, o ancor prima le sue presunte relazione con l'uno o l'altro protagonista del gossip. Emma Marrone non smette di far parlare di sè, non c'è che dire, e il tutto in attesa del suo nuovo album che dovrebbe arrivare finalmente nel 2018.

