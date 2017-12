ENRIQUE IGLESIAS E ANNA KOURNIKOVA/ Genitori in segreto: sono nati due gemelli

Enrique Iglesias e Anna Kournikova sono diventati genitori di due gemelli? Secondo People e TMZ il parto è avvenuto il 16 dicembre, ancora si attendono le dichiarazioni ufficiali.

19 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Enrique Iglesias e Anna Kournikova (Instagram)

Enrique Iglesias e Anna Kournikova sono da sempre una delle coppie più riservate del mondo dello spettacolo. Il famoso cantante e l'ex tennista stanno insieme dal 2001 ma, ad eccezione delle occasioni ufficiali, sono sempre state rarissimi le occasioni in cui si sono sorpresi nella loro quotidianità. L'ultima circostanza risale addirittura allo scorso novembre, quando i due sono stati pizzicati in vacanza a Miami, e da allora la sportiva è letteralmente sparita mentre Enrique è stato impegnato nella sua carriera, che dopo un periodo di stallo procede per il meglio. Con questi presupposti, risulta davvero sorprendente la notizia diffusa qualche ora dal sempre bene informato TMZ e dalla rivista People e poi rimbalzata da un pagina web all'altra. Secondo tale news, Anna Kournikova e il suo compagno sarebbero persino riusciti a nascondere la loro gravidanza e il 16 dicembre sarebbero diventati genitori di due gemelli.

Enrique Iglesias e Anna Kournikova hanno dato il benvenuto a due gemelli

La notizia non è assolutamente ufficiale e difficilmente troverà nei prossimi giorni la conferma di Enrique Iglesias e Anna Kournikova. Ma secondo quanto trapela da TMZ e People, la coppia decennale qualche giorno fa avrebbe dato il benvenuto ai due gemelli. I nomi scelti sarebbero Nicholas e Lucy. La gravidanza è stata top secret, tanto che solo i familiari e gli amici più stretti della coppia ne erano a conoscenza, rispettando il desiderio di privacy dei due futuri genitori. Sia Enrique che Anna, comunque, in passato non avevano mai negato il loro sogno di mettere su famiglia, dicendosi invece meno interessati al matrimonio (che in effetti non è mai stato celebrato dopo dieci anni d'amore). La stessa tennista qualche anno fa si era espressa su Women’s Health: "Voglio assolutamente avere dei figli, che siano miei o adottati. Vivo una relazione felice, questo è tutto ciò che conta. Credo nell'impegno. Credo nell'essere aperti e nel fidarsi l'un dell'altro e nel rispettarci completamente".

© Riproduzione Riservata.