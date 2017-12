Fabrizio Frizzi/ Rita Dalla Chiesa rivela: “Quante ragazze lo hanno provocato... Anche davanti a me!”

Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa rivela: “Quante ragazze lo hanno provocato... Anche davanti a me!”. Le ultime notizie sul conduttore dell'eredità e l'ex moglie

19 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Fabrizio Frizzi

Ritorno alla normalità per Fabrizio Frizzi. Dalle passeggiate in famiglia alla guida dell'Eredità: è tornato a sorridere il conduttore dopo l'ischemia che lo ha colpito le scorse settimane. La sua vera vittoria sta nei sorrisi ritrovati con la moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella: il selfie che si è scattato con la donna è il meraviglioso segno del ritorno alla normalità di una coppia reduce da una delle prove più dure da immaginare. La ripresa di Fabrizio Frizzi, testimoniata dalle foto del settimanale Gente, è palese ora che è tornato al suo posto in trasmissione. Per il momento sembra aver recuperato le forze dopo il malore del 24 ottobre scorso. «Mi hanno ripreso per i capelli», aveva dichiarato dopo le dimissioni dall'ospedale. Per Gente non è da escludere che prosegue comunque la staffetta con Carlo Conti per permettete a Fabrizio Frizzi di non stancarsi eccessivamente, in attesa del pieno e completo recupero.

FABRIZIO FRIZZI E LE “PRETENDENTI” PER UN POSTO...

L'ondata di affetto che ha travolto Fabrizio Frizzi non ha sorpreso Rita Dalla Chiesa, che lo ha descritto come una «profondamente buona e perbene». Nell'ambiente è, dunque, «a persona più benvoluta, la più amata, non è mai caduto nelle piccole logiche di potere, di viscidume. Ha tanta voglia di farcela». Di viscidume in relazione a Fabrizio Frizzi però ne ha parlato nell'intervista a Libero, ma in riferimento a quelle donne che hanno provato a sfruttare a proprio favore la popolarità del conduttore. «Conosco donne che stanno con uomini importanti per avere un lasciapassare. In tanti anni con Fabrizio Frizzi, sa quante ragazze che si proponevano? Che si presentavano ai provini con minigonne inguinali, che atteggiavano in un certo modo, anche davanti a me, la moglie?», ha dichiarato l'ex del celebre conduttore. Un'affermazione che fa scalpore in un momento nel quale è infuocato il dibattito sulle molestie sessuali nel mondo dello spettacolo.

© Riproduzione Riservata.