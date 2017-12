Fausto Brizzi e Weinstein/ Molestie, Asia Argento: perché in Italia non c'è solidarietà per le vittime? (Iene)

Fausto Brizzi e Harvey Weinstein, lo scandalo molestie a Le Iene. Asia Argento e le “differenze”: perché in Italia non c'è solidarietà per le vittime? Il servizio di Dino Giarrusso

19 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Fausto Brizzi e Harvey Weinstein

Le Iene Show tornano a occuparsi di molestie sessuali nel mondo dello spettacolo, partendo dal caso Harvey Weinstein e passando poi a trattare lo scandalo che ha travolto Fausto Brizzi. L'inviato Dino Giarrusso spiegherà le differenze tra quello che è successo negli Stati Uniti e quanto accaduto in Italia. Per farlo ha anche intervistato Asia Argento, che nel nostro Paese ha ricevuto moltissime critiche dopo la sua confessione, mentre in America ha trovato la solidarietà di colleghe e donne comuni. Le Iene, dunque, affronteranno la vicenda da un punto di vista differente, come ha anticipato lo stesso Dino Giarrusso attraverso la sua pagina Facebook. «In America le donne che hanno avuto il coraggio di accusare Weinstein (ed altri), sono considerate eroine rivoluzionarie. Come sono state trattate invece in Italia quelle coraggiosissime ragazze che hanno raccontato gli abusi subiti? Come stanno quelle che hanno accusato e denunciato Brizzi ed altri?», ha scritto la Iena presentando il suo servizio di oggi.

DA BRIZZI A WEINSTEIN, ASIA ARGENTO E GIULIA BONGIORNO A LE IENE

Asia Argento e Giulia Bongiorno a Le Iene Show. L'inviato Dino Giarrusso ha parlato di molestie sessuali nel mondo del cinema, e più in generale in quello dello spettacolo, con l'attrice italiana che ha contribuito con la sua confessione ad accendere i riflettori sullo scandalo. Ma ha anche sentito il celebre avvocato in prima linea per la difesa delle donne. «Ovviamente, rispetto ad attrici esperte e conosciute, temono di non essere credute e sanno di essere in una posizione più debole rispetto a registi e produttori», aveva dichiarato nella sua precedente intervista. Per questo il consiglio è di denunciare subito e senza paura: «Ci sono tante associazioni pronte a fornire supporto, anche economico e legale, contro queste violenze. La violenza sessuale esiste anche senza penetrazione e i suoi effetti possono provocare turbamenti psicologici gravi e duraturi». Dino Giarrusso attraverso la sua pagina Facebook ha anche annunciato di aver sentito le prime ragazze che hanno portato le loro memorie perché diventino denunce. «Siamo l'unico paese al mondo dove le vittime hanno avuto ben poca solidarietà, per quanto incredibile sia. Se volete scoprire il perché, non perdete l'ultima puntata stagionale de Le Iene, dalle 21.20 su Italia 1».

© Riproduzione Riservata.