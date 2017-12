GRAZIELLA MONTANARI / Uomini e donne, la dama cacciata a causa di una sua dichiarazione razzista?

Graziella Montanari ha posto fine alla sua avventura nel Trono Over di Uomini e donne senza particolari rimpianti. Ma quali sono i veri motivi di questo addio?

19 dicembre 2017

Graziella Montanari

Graziella Montanari ha ufficialmente posto fine alla sua esperienza nel Trono Over di Uomini e donne, abbandonando lo studio seduta sopra la sua sedia, rispecchiando il suo stile da donna dello spettacolo. Si tratta di un addio per nulla rimpianto dalla dama, che negli ultimi tempi nei social network aveva sbottato contro tutto e tutti, a partire da Gemma Galgani, colpevole di essere tornata alla carica con Giorgio Manetti dopo le tante umiliazioni subite. Un addio, il suo, che non le ha lasciato l'amaro in bocca e che, al contrario, sembra essere un provvedimento particolarmente gradito. La stessa dama, infatti, ha reagito a questo provvedimento scrivendo sui social network: "Sto guardando U&D e sono contenta di essermi levata, è una gabbia di..." Parole esplicite e che sembrano confermare una decisione gradita da parte della stessa Montanari. Ma quali sono i motivi del suo addio? E se ci fosse sotto dell'altro? Un recente post balzato alle cronache sul web sembra aprire la strada ad una questione ben diversa.

Graziella Montanari: lascia Uomini e donne con l'accusa di razzismo?

L'addio di Graziella Montanari da Uomini e donne appare costellato da luci e ombre soprattutto dopo che è balzato alle cronache un post a lei attribuito. Considerando la percentuale di fake riguardanti i personaggi del mondo dello spettacolo, è meglio non dare nulla per scontato, ma se fosse davvero lei il mittente di tali dichiarazioni, il suo abbandono potrebbe avere un significato ben diverso. Tale post riporta infatti delle dichiarazioni molto dure contro i nordafricani: "Io non voglio essere razzista ma mi chiedo perché accogliere queste belve feroci di norafricani che non hanno niente di umano e ammazzano come le belve nella foresta? Loro non hanno un anima, agiscono appunto senza umanità, tanto vale prendere in Italia gli animali delle foreste". Parole dure e molto gravi, che potrebbero avere mandato su tutte le furie Maria De Filippi e i suoi collaboratori. E se fosse dunque proprio questa la causa dell'espulsione della chiacchierata Graziella?

