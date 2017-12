Gina Lollobrigida e Ronn Moss/ Dalla cena con l'ex Ridge di Beautiful alla battaglia legale con i parenti

Gina Lollobrigida e Ronn Moss, dalla cena con l'ex Ridge di Beautiful alla battaglia legale con i parenti: le ultime notizie sulla diva nazionale, sottoposta ad una perizia psichiatrica

19 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Gina Lollobrigida e Ronn Moss (Foto: da Novella 2000)

Gina Lollobrigida e Ridge di Beautiful a cena insieme a Roma. Il vero nome dell'attore è Ronn Moss, ma i fan della soap opera in onda su Canale 5 lo ricordano con quello del personaggio che lo ha reso celebre, anche ora che non ne fa più parte. Lo scenario è lo stadio Olimpico di Roma, dove la Gina nazionale ha ricevuto il premio Giuliano Gemma. Lì ha incontrato il collega: insieme allo staff hanno trascorso qualche ora insieme parlando di cinema e arte. Rimasto senza parole quando l'ha vista, Ronn Moss è rimasto affascinato dall'attrice che tutto il mondo ci invidia. Subito dopo aver messo piede a Roma, l'ex Ridge ha dovuto fare i conti con un vero e proprio bagno di folla. Nonostante sia stato sostituito dall'attore tedesco Thorsten Kaye a Beautiful, resta lui il Ridge della soap. Anche per Gina Lollobrigida, che lo ha incontrato qualche giorno fa, come testimoniano le foto esclusive di Novella 2000. I fan, dunque, si sono armati di penna e cellulare per andare a caccia di autografi e selfie. Non si sono fatti scappare l'occasione.

GINA LOLLOBRIGIDA E RONN MOSS A CENA, MA LA VITA PRIVATA...

Tutta pimpante e super energica, Gina Lollobrigida però sta attraversando un momento delicato nella sua vita privata. I parenti della diva vorrebbero, secondo quanto riportato da Novella 2000, mettere le mani sul suo patrimonio. Il figlio Milko, il nipote Dimitri e Rigau, l'uomo che sostiene di averla sposata per procura, hanno denunciato Andrea Piazzolla, il giovane manager dell'attrice, accusandolo di aver speso una parte del patrimonio della Lollo. Piazzolla dal canto suo ha detto di essere pronto a difendersi in tribunale per dimostrare che le spese sono frutto dei suoi guadagni, della sua attività imprenditoriale. «Dimostrerò, se dovesse servire, che il mio lavoro mi consente di acquistare auto di grossa cilindrata, fare vacanze e altro», ha detto il manager a Novella 2000. La Procura di Roma però ha voluto chiarire la vicenda con una perizia psichiatrica su Gina Lollobrigida. Dopo oltre cinque ore di test, di vario tipo, è emerso che l'attrice «è sana di mente, ma vulnerabile».

LA BATTAGLIA LEGALE DI GINA CON I PARENTI

La settimana scorsa Fabrizio Siggia, avvocato di Andrea Piazzolla, ha combattuto per oltre due ore contro i due periti nominati dal Giudice del Tribunale di Roma, un medico legale e uno psichiatra. Il legale ha cercato di far capire loro che sembrerebbe quasi un controsenso esaltare il narcisismo e l'egocentrismo della donna e ritenere che siano in grado di incidere sul profilo di vulnerabilità e assoggettabilità individuato. I test a cui è stata sottoposta Gina Lollobrigida hanno evidenziato che ha un esame della realtà integro e ben conservato, quindi l'attrice è in grado di comprendere cosa le accade intorno e decidere. Così sembra difficile immaginare che possa essere manipolata da qualcuno, ma i processi si fanno nelle aule di tribunale... E quindi cosa accadrà ora? Il pubblico ministero dovrà decidere, dopo le indagini patrimoniali, se archiviare la posizione di Andrea Piazzolla o rinviarlo a giudizio, portandolo così a processo.

