GIORGIA CALDARULO/ Uomini e donne, arriva il bacio e la pace con Paolo Crivellin: il web apprezza

Paolo Crivellin cede e bacia la bella Giorgia Caldarulo, a Uomini e donne è arrivato il momento della scelta del tronista? Da quello che vedremo oggi sembra di sì ma...

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 14.49 Hedda Hopper

Dopo lo scontro della scorsa settimana, le cose tra Giorgia Caldarulo e Paolo Crivellin si sono appianate. I due si sono rivisti in esterna ed è qui che la pace è arrivata con un lungo e appassionato bacio. Nello studio di Uomini e Donne questo ha scatenato la dura reazione di Angela, ma il pubblico sembra apprezzare molto la corteggiatrice, considerata tra le più belle in studio. Sul web c'è infatti chi nota: "Su facebook tutti che continuamente dicono che vogliono una ragazza semplice, acqua e sapone e che non si gonfi le labbra come due canotti. Poi appena se ne presenta una che si trucca appena e che non si spinzetta le sopracciglia come Moira Orfei viene attaccata e le viene detto che è un cesso. Secondo me è bellissima Giorgia, ma anche se fosse veramente brutta l'importante è avere cervello eh!". (Anna Montesano)

È LEI LA SCELTA?

Novità importanti in arrivo per il trono classico e di Paolo Crivellin a Uomini e donne. Maria De Filippi ha perso le speranze di vederlo ormai uscire dallo studio dopo la scelta e anche oggi tornerà a parlare di questo comunicando alle sue corteggiatrici che il tronista è ancora dubbioso a riguardo e non ha una data per la sua scelta. La notizia non fa felice Angela Caloisi che continua a scalpitare a differenza di Giorgia Caldarulo che anche oggi riuscirà a portare a casa un punto a suo favore. Ma quale? I due avranno modo di apparire complici e intimi in studio ma la batosta finale arriverà in esterna. La conduttrice annuncia l'arrivo di novità importanti e prepara le altre corteggiatrici, cosa è successo con Giorgia?

UN BACIO VOLUTO OPPURE SOLO RIPICCA?

La corteggiatrice è l'unica che sembra far sentire il tronista a suo agio e anche questa volta è successo lo stesso. I due si sono visti dopo l'ultima puntata e Giorgia è riuscita a farlo sentire a suo agio preparando una sorpresa per lui. Lei è andato a prenderlo alla stazione per portarlo poi sull'Appia Antica dove, in una romantica location, ammette di provare qualcosa per lui e di volerlo conoscere anche fuori dallo studio. La cornice e le parole della corteggiatrice fanno scoccare il famoso, lungo bacio registrato ormai il mese scorso ma che noi vedremo solo oggi pomeriggio. Lo stesso bacio che spingerà Angela a lasciare lo studio tra le polemiche, come reagirà Giorgia quando Paolo seguirà la sua rivale?

