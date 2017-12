I Puffi/ Oggi in tv su Tv8: curiosità sul film di Raja Gosnell (19 dicembre 2017)

I Puffi, il film d'animazione in prima serata su Tv8 oggi, martedì 19 dicembre 2017. Nel cast: Neil Patrick Harris e Patrick Winslow, alla regia Raja Gosnell. Il dettaglio della trama.

19 dicembre 2017

il film d'animazione in prima serata su Tv8

Animazione, commedia, fantastico e animazione, ecco cosa ci aspetta nella prima serata di Tv8 con la pellicola diretta da Raja Gosnell nel 2011 dal titolo originale The Smurfs. Il soggetto e la sceneggiatura della pellicola prodotta da una collaborazione tra USA e Belgio, sono stati estesi da J. David Stem e David N. Weiss mentre la produzione è stata firmata da Jordan Kerner e le case di produzione che hanno finanziato il progetto sono Columbia Pictures, Sony Pictures Anumation e The kerner Entertainment Company. Il montaggio è stato realizzato da Sabrina Plisco con gli effetti speciali di Ken Anderson e con le musiche della colonna sonora di Heitor Pereira. La contrattazione da parte di Jordan Kerner per aggiudicarsi i diritti cinematografici della saga dei Puffi durò ben cinque anni, le tentazioni del cinema riguardo agli ometti blu già da tempo stuzzicavano produttori e case di produzione, per Kerner fu un grande successo vincere quella sorta di gara al diritto acquisito. Tra produzione e post-produzione in studio, animazioni e riprese in esterna, 'I Puffi' è costato ben 110 milioni di dollari ma a livello mondiale ne ha fruttati 563.749.323 di milioni di dollari, un'ottima semina dal grande raccolto. Nel doppiaggio italiano sono stati più o meno rispettati i personaggi originali lasciando a Fiamma Izzo il ruolo di Puffetta, a Marco Guadagno il ruolo i Quattrocchi, Fabrizio Mazzotta Tontolone e così via.

RAJA GOSNELL ALLA REGIA

I Puffi, il film d'animazione in onda su Tv8 oggi, martedì 19 dicembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'animazione del 2011 che è risultata un ottimo lavoro di post-produzione e digitalizzazione per richiamare al cinema almeno tre generazioni cresciute a suon di 'che è meglio' 'io odio ...' e tante altre frasi tipiche dei piccoli ometti, o gnomi, di origine belga. Con il nome internazionale di 'The Smurfs Movie' il regista californiano Raja Gosnell si è cimentato nell'impresa di rendere cinematografica, assieme agli abili sceneggiatori scelti da Columbia Pictures, la vita e le disavventure dei piccoli puffi eternamente alla ricerca di una vita tranquilla turbata dall'odiato stregone umano Gargamella. Raja Gosnell, non è tra l'altro novello nel cinema per famiglie avendo diretto anche diversi film della saga 'Scooby Doo', oppure il comicissimo 'Beverly Hills Chihuahua' ma anche il sequel del 2013, 'I Puffi 2'. Le parti umane del cast sono ricoperte da una piccola crew di giovani talenti nei quali troviamo Neil Patrick Harris (il suo debutto fu con il commovente 'Il Grande Cuore Di Clara') Patrick Winslow, Jayma Mays, Hank Azaria, Sofía Vergara e Tim Gunn, tutti quanti attori di stampo brillante, per ciò che riguarda Hank Azaria la notorietà è giunta nel dare la voce a molti personaggi della serie 'I Simpson'. Gli effetti speciali sono personalmente curati dal mago dell'animazione Ken Anderson, ma tutta la produzione ha voluto per musiche, effetti, sceneggiatura e ideazione dei personaggi un cast dietro la cinepresa abile in questi ambiti. Ma vediamo adesso la trama del film d'animazione nel dettaglio.

I PUFFI, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Siamo nel Medioevo fatato dei cavalieri, dei maghi, delle streghe e perchè no, dei piccoli ometti blu, i Puffi. Gargamella costringe alla fuga questa sorta di elfi o gnomi, chi lo sa cosa siano, scoprendo per caso il loro villaggio, e nella fuga concitata, Tontolone (il puffo stupidotto del vilalggio), entra incautamente in una grotta assieme a cinque amici puffi, una grotta proibita dove forse era meglio non entrare. Invece, il sestetto entra eccome, ignaro del reale potere della grotta nella quale è racchiusa una porta temporale in grado di teletrasportare altrove le persone, cosa che puntualmente avviene con i puffi. Dove immaginate finiscano i sei puffi ignari del loro destino? Incredibile ma vero, a Central Park, in New York City, e quella sarà l'inizio di un'avventura mirabolante, ricca di colpi di scena e momenti divertentissimi per tutta la famiglia. Sarà una giovane coppia di sposi ad aiutare i piccoli ometti blu a capire l'accaduto e ripristinare il loro destino in modalità diversa, ma dovranno cercare in fretta una soluzione prima che il malvagio Gargamella, sulle loro tracce, li trovi con l'unico scopo e ragione di vita che è quello di mangiarseli!

