IL SEGRETO/ Hernando in preda ai sensi di colpa dopo aver tradito Camila! (Anticipazioni 18 dicembre)

Il Segreto, anticipazioni puntata 19 dicembre: Hernando, dopo aver tradito Camila con la sua migliore amica, comincerà a pentirsi di ciò che ha fatto, ma la perfida Lucia...

19 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Il Segreto

Ancora problemi in arrivo per Camila, che nelle prossime puntate de Il Segreto dovrà fare i conti con la terribile crisi che ha investito il suo matrimonio. La sua perfida amica Lucia, infatti, ha fatto di tutto per liberarsi di lei e, dopo aver messo a punto un piano infallibile, è riuscita a sedurre suo marito Hernando. I due sono quindi finiti a letto, ma, come rivelano le prime anticipazioni per la puntata che andrà in onda oggi pomeriggio, il marito di Camila comincerà ad avvertire sin da subito i sensi di colpa per ciò che è accaduto. La cubana, però, non perderà occasione di separare ulteriormente i due coniugi Dos Casas e, per portare a termine il suo losco piano, continuerà imperterrita a tramare contro la sua migliore amica. Tuttavia, con il ritorno a Los Manantiales di Camila e Beatriz, Hernando capirà di amare soltanto sua moglie e di aver fatto un madornale errore a cedere alle continue avance di Lucia. Dopo aver appassionato con il loro amore milioni di telespettatori, i coniugi Dos Casas sono destinati a dirsi addio per sempre?

IL MALESSERE DI CRISTOBAL GARRIGUES

Per Cristobal Garrigues, protagonista indiscusso delle recenti trame de Il Segreto, è in arrivo la resa dei conti. Il perfido ex intendente di Puente Viejo, infatti, continua a ricevere la visita di una misteriosa entità soprannaturale che minaccia la sua quotidianità e il suo equilibrio psicofisico. Incapace di dare un nome e un volto a colui o colei che continua imperterrito a manifestarsi sotto forma di fantasma, Garrigues darà segni di profondo malessere e paleserà tutto il suo disagio con evidenti sintomi di pazzia. Il cattivo della soap, inoltre, comincerà a rifiutare il cibo, sempre più spaventato dal quelle manifestazioni demoniache che continuano a tormentarlo. Naturalmente, il suo malessere ha le ore contate, dal momento che Cristobal, certo di aver collezionato numerosi nemici nel corso della sua lunga attività da intendente, comincerà a riflettere sull'identità di colui che ha dato vita al suo incubo peggiore. Riuscirà il perfido protagonista della soap a dare un nome al suo detrattore?

