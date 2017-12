Il ballo delle Illusioni/ Real Time, Don Carlos presenta 12 giovani debuttanti nel nuovo show

Il ballo delle Illusioni, su Real Time parte questa sera lo show dedicato a 12 giovani debuttanti: alla guida il Cavaliere Lanzafame, detto Don Carlos

19 dicembre 2017 Anna Montesano

Il documentario "Il ballo delle Illusioni" è un programma che andrà in onda a partire da questa sera, 19 dicembre, su Real Time. Il programma racconterà la storia di dodici ragazze, che saranno principesse per una sera, giusto il tempo di ballare un valzer. Il Cavalier Lanzafame, chiamato Don Carlos, discendente di Caterina d’Aragona e fondatore dell’Ordine dei Cavalieri di Santa Teresa d’Avila di Jesus ha una nobile missione: mettere in scena l’ennesima edizione del Gran Ballo delle Debuttanti di Catania. Grazie al suo potere di "convincimento" e con l’aiuto delle sue dame di carità, Don Carlos ogni anno cerca ragazze appena maggiorenni e di buona famiglia per proporgli una serata da sogno fatta di abiti su misura, lezioni di ballo e portamento con l'inclusione di un principe azzurro.

DON CARLOS È IL NUOVO BOSS DI REAL TIME?

Don Carlos, con l'aiuto dalla stilista Rosy e dalla maestra di danza Fia, raggiungerà il suo scopo nonostante i vari imprevisti lungo la strada. Se le ragazze non fanno parte della nobiltà e non sono rigorosamente diciottenni va bene lo stesso. Stessa cosa vale per i cadetti che anche se non sono proprio ufficiali d’alto rango o i gioielli sono di plastica insieme alle stoffe di seconda scelta il Cavalier Lanzafame regalerà alla città e alle 12 protagoniste un evento unico e da sogno. Il motto del programma è: "L’importante è provare, anche se per pochi attimi, l’illusione di una serata da sogno…". Non ci resta che attendere la serata per poter vedere qual è il risultato finale raggiunto dal Cavaliere Lanzafame, detto Don Carlos.

