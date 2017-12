ISOLA DEI FAMOSI 2018 / Anticipazioni e cast: la sfida di Alessia Marcuzzi a Stefano De Martino

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e cast: chi parteciperà alla prossima edizione? La conduttrice Alessia Marcuzzi "lancia la sfida" a Stefano De Martino!

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 16.47 Anna Montesano

Il countdown per l’Isola dei Famosi 2018 è ufficialmente iniziato. La nuova edizione del reality show comincerà il prossimo 22 gennaio. Al suo fianco, la confermatissima Alessia Marcuzzi avrà un nuovo inviato, Stefano De Martino che per partire per l’Honduras ha lasciato momentaneamente Amici. Per accogliere nel migliore dei modi il suo nuovo compagno d’avventura, Alessia Marcuzzi ha lanciato al ballerino napoletano una sfida nel suo campo. “Caro Stefano De Martino, ora che sei con me all’ Isola dei Famosi devi sapere una cosa di vitale importanza: io sono una ballerina bravisssssssima che non ha avuto modo di esprimersi al meglio....e il pensiero che tu sappia fare delle cose meglio di me mi distrugge! Sappi che io ti sfiderò, a suon di acrobazie e quant’altro...e alla fine uno dei due vincerà....Aspettati di tutto”, scrive la simpatica padrona di casa dell’Isola. De Martino ha raccolto la sfida e il pubblico è pronto a scegliere il vincitore (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

L'EX CORTEGGIATORE MARCO FERRI TRA I NAUFRAGHI?

Mancano solo poche settimane alla partenza per l'Honduras del cast de L'Isola dei famosi e le voci riguardanti i nomi dei naufraghi si fanno giorno dopo giorno più insistenti. Tra di essi sembra certa la partecipazione di un ex volto corteggiatore di Uomini e donne: Marco Ferri, il figlio di Riccardo Ferri ovvero l'ex calciatore di Inter e della nazionale. Figlio di uno sportivo famoso, Riccardo è un bel ragazzo, libero da legami sentimentali che potrebbe trovare proprio nell'isola la sua anima gemella. Gli appassionati di Uomini e donne sicuramente lo ricorderanno per la sua apparizione, non priva di polemiche, nel 2008, quando si era presentato per conquistare Francesca Mari e Natalia Angelini. In tale circostanza, entrambe lo eliminarono: la prima non gradì il suo legame con l'ex agente dei vip Lele Mora, mentre alla seconda non piacque la precedente relazione con Victoria Petroff. In varie circostante, il figlio dell'ex calciatore dell'Inter ha poi tentato la strada dello spettacolo, senza però raggiungere risultati degni di nota. Si era trasferito in Spagna per prendere parte alla versione iberica del dating show ideato da Maria De Filippi e successivamente aveva partecipato al Gran Hermano dedicato ai vip. Insieme a queste presenze in televisione, la sua carriera è proseguita anche nel mondo della moda: in questi ultimi giorni si trova a Marrakech per un servizio fotografico al fianco di un altro volto noto di Uomini e donne, ovvero l'ex corteggiatrice Giulia Latini. [Agg. di Dorigo Annalisa]

UFFICIALIZZATA LA PRESENZA DI STEFANO DE MARTINO

Sale la curiosità sui Vip che comporranno il cast della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, in partenza a Gennaio, ma qualche indiscrezione è già stata confermata. L'inviato di questa edizione è Stefano De Martino e la conferma è arrivata nella diretta di Amici di Maria De Filippi, durante la quale è stata proprio la conduttrice ad annunciare e salutare il ballerino pronto alla partenza. Arrivata la conferma, è seguiro nelle ultime ore il benvenuto da parte dei profili social ufficiali dedicati al reality - "In molti lo hanno desiderato, in tanti ve lo hanno anticipato, noi finalmente lo confermiamo: Stefano De Martino è il nuovo inviato dell’#Isola!" - seguito da quello molto simpatico della conduttrice Alessia Marcuzzi.

IL BENVENUTO DI ALESSIA MARCUZZI AL NUOVO INVIATO

Su Instagram infatti la conduttrice scrive: "Caro Stefano De Martino, ora che sei con me all’ Isola dei Famosi devi sapere una cosa di vitale importanza: io sono una ballerina bravisssssssima che non ha avuto modo di esprimersi al meglio....e il pensiero che tu sappia fare delle cose meglio di me mi distrugge! - scherza e conclude - Sappi che io ti sfidero’, a suon di acrobazie e quant’altro...e alla fine uno dei due vincera’....Aspettati di tutto". Ma l'arrivo di Stefano De Martino come inviato non è l'unica novità di questa edizione: ricordiamo, infatti, che l'8 gennaio partirà "Saranno Isolani", il format legato a quello originale ma con protagonisti non noti. Loro concorreranno alla vittoria che darà quindi al vincitore accesso diretto alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi al fianco dei Vip che faranno parte del cast. Ottime premesse per un'edizione che sembra ci riserverà grosse sorprese!

