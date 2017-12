Lettera di Natale / Le curiosità sul film in onda su Canale 5 (oggi, 19 dicembre 2017)

Lettera di Natale, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 19 dicembre 2017. Nel cast: Jamie-Lynn Sigler, Leah Gibson, alla regia Terry Ingram. La trama del film nel dettaglio.

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 13.04 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Canale 5

Per intrattenere l'affezionato pubblico di casa, nel pomeriggio di oggi, 19 dicembre 2017, Canale 5 ha scelto di mandare in onda la pellicola che è stata diretta nel 2015 dal regista Terry Ingram che, si basa su un soggetto tratto da uno dei romanzi scritti da Donna Vanliere mentre la sceneggiatura è frutto del lavoro di Wesley Bishop, Jessica Scott ed Erik Patterson. Le musiche sono state composte da Lawrence Shragge per una produzione firmata dalla casa cinematografica Craig Anderson Productions in collaborazione con la Beth Grossbard Productions e la Lighthouse Pictures. Tra i protagonisti di questa pellicola c’è l’attore americano Greg Vaughn nato a Dallas il 15 giugno del 1973. Un artista che ha esordito sul grande schermo nel 1997 recitando nel film No Small Ways diretto dal regista Matt Jones. Nello stesso anno ha preso parte anche alla pellicola Violet – La nuova seduzione per la regia di Kurt Voss. Ma è soprattutto nell'ambito televisivo che Vaughn ha ottenuto successo iniziando da un episodio della fortunata serie BayWatch in cui ha recitato nel lontano 1996. In questo periodo ha preso parte a tanti altri episodi di importanti serie cult come I ragazzi di Malibu, Beverly Hills 90210, Buffy l'ammazza vampiri, Love Boat – The Next Wave, Pacific Blue e Streghe. Dal 2012 è protagonista della serie I giorni della nostra vita ed ha recitato anche nel film tv Two In. Per quanto concerne la sua vita sentimentale nel giugno del 2006 si è sposato con l’attrice e modella Touriya Haoud dalla quale ha avuto tre figli.

NEL CAST JAMIE-LYNN SIGLER

Lettera di Natale, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 19 dicembre 2017 alle ore 16,30. Una pellicola adatta a tutta la famiglia che è stata prodotta in Canada nel 2015 di genere commedia con il titolo in lungua originale The Christmas Note. Una classica commedia canadese dedicata al periodo natalizio che è stata diretta dal regista Terry Ingram con il soggetto che è stato tratto dall’omonimo romanzo di Donna Vanliere mentre nel cast sono presenti gli attori Jamie-Lynn Sigler, Leah Gibson, Lynda Boyd , Greg Vaughn e Jessie Fraser. Jamie-Lynn Sigler, è un'attrice e cantante statunitense, nota soprattutto per la sua interpretazione nella serie televisiva I Soprano nei panni di Meadow Soprano. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LETTERA DI NATALE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Gretchen è una splendida donna di 35 anni che, dopo aver visto finire in maniera nefasto il proprio matrimonio, è costretta a prendersi cura da sola dell’adorato figlio Ethan. In ragione dell’assenza di legami rispetto alla città dove risiede, decide di trasferirsi ovviamente assieme al figlio nella cittadina che l’ha vista nascere sperando di ricostruirsi una vita maggiormente edificante riallacciando così vecchi rapporti con i propri familiari ed amici. Gretchen, va a vivere in un casa inserita in un quartiere abbastanza tranquillo nel quale spicca immediatamente la presenza di una vicina di casa abbastanza sui generis di nome Melissa. Quest’ultima, a sua volta, sta attraversando un periodo piuttosto particolare della propria vita in ragione della morte della mamma. Gretchen e Melissa danno vita ad un’amicizia particolare ma allo stesso tempo molto intensa che le porterà a condividere tutte le vicende della quotidianità compresa una clamorosa scoperta fatta dalla stessa Melissa. Infatti, quest’ultima ,in maniera del tutto accidentale ha saputo dell’esistenza di un fratello che non mai conosciuto. Gretchen decisa a dare una mano all’amica nelle indagini per arrivare a scoprire la verità sui motivi che hanno spinto i genitori a tenerli lontani, si ritroverà a sua volta a vivere una situazione che non aveva preso in considerazione soprattutto in ragione delle tante delusioni patite nel corso degli ultimi mesi. Per Gretchen sarà un po’ come rinascere con una splendida novità che renderà le imminenti festività natalizia ancora più magiche.

© Riproduzione Riservata.