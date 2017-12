Lo sperone nudo/ Le curiosità sul film con James Stewart (oggi, 19 dicembre 2017)

Lo sperone nudo, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 19 dicembre 2017. Nel cast: James Stewart, Janet Leigh e Robert Ryan, alla regia Anthony Mann. Il dettaglio della trama.

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 13.05 Cinzia Costa

il film western nel pomeriggio di Rete 4

Il pomeriggio di Rete 4 si veste di Western con la pellicola realizzata nel 1953 negli Stati Uniti che è stata affidata alla regia di Anthony Mann mentre il montaggio è stato eseguito da George White con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Bronislau Kaper. La scenografia è stata ideata da Malcom Brown, Cedric Gibbson ed Edwin B. Willis, il trucco dei personaggi invece, è stato curato da William Tuttle. La principale protagonista al femminile di questa pellicola è l’attrice americana Janet Leigh nata a Merced nel luglio del 1927 e scomparsa a Beverly Hills nel 2004. Diventata famosa grazie al ruolo datole dal grande Alfred Hitchcock nel film cult Psyco, ha dato inizio alla propria carriera sul grande schermo nell'anno 1947 grazie al regista Roy Rowland che l’ha voluto nella pellicola La cavalcata del terrore. Nello stesso anno ha anche lavorato con Victor Saville per la pellicola Peccatori senza peccato mentre nel 1948 è nel cast di Casa mia. Verso la fine degli anni Quaranta ed i primi anni Cinquanta ha recitato in numerose pellicole di successo come Piccole donne, Il Danubio rosso, La saga dei Forsyte, Scaramouche, Il mago Houdini e Senza scampo. Dopo il successo riscosso con Psycho che gli è valso anche un Golden Globe, Janet Leigh ha recitato in tanti altri ottimi film come Tra moglie e marito, Ad ogni costo, Una donna in attesa di divorzio, La notte della lunga paura e Fog di John Carpenter. Ha recitato anche in tante serie tv e telefilm di successo come La signora in giallo, Love boat, Il tocco di un angelo e Il virginiano.

JAMES STEWART NEL CAST

Lo sperone nudo, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 19 dicembre 2017 alle ore 16.45. Una pellicola di genere western il cui titolo originale è The Naked Spur. Una pellicola realizzata nel 1953 negli Stati Uniti d’America sotto la regia di Anthony Mann che ha scritto anche il soggetto e la sceneggiatura. Le musiche sono state scritte da Bronislau Kape e nel cast sono presenti tanti interpreti piuttosto apprezzati dai fan del genere come James Stewart, Janet Leigh, Robert Ryan, Ralph Meeker e Millard Mitchell. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LO SPERONE NUDO, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Siamo nel vecchio e selvaggio West ed esattamente nell’immediato post fine della disastrosa Guerra di secessione. Uno dei reduce di questo duro conflitto interno è il cowboy Owie Kemp che ha avuto la forza di resistere e sopravvivere grazie alla certezza di avere una fattoria da mandare avanti ed una donna fedele ad attenderlo. Tuttavia questi sentimenti si riveleranno essere delle chimere con una realtà molto più difficile da accettare. Nello specifico il pistolero in sella al proprio cavallo una volta ritornato nella propria cittadina natale scopre di non avere più nulla. La moglie ha venduto la fattoria ed è andata via con un altro uomo. È un duro colpo al cuore per il povero Owie che ora si ritrova senza una donna, una casa dove andare e senza alcune sostentamento. Facendo leva sulla propri capacità di rialzarsi nelle difficoltà in ragione anche del cinismo maturato nel corso della guerra di Secessione, Owie decide di rifarsi una vita ed in particolare di volersi guadagnare del denaro dando alla caccia a banditi e fuorilegge sui quali pendono delle taglie quanto mai corpose. In particolare Owei prende di mira un bandito di nome Ben che sembra essere imprendibile. Per riuscire in questa impresa tutt’altro che semplice, Owie decide di stringere un patto con un uomo tutt’altro che affidabile che nel corso della Guerra di secessione si è distinto soprattutto per il fatto di essere un disertore. Tuttavia la collaborazione sembra dare i propri frutti con i due che riescono a trovare ed arrestate Ben assieme alla propria compagna Lina. Durante il viaggio che porterà i quattro verso il punto indicato dove consegnare il fuorilegge, Ben si mostrerà molto scaltro ed intelligente provando ad insinuare nei due alleati il seme della discordia arrivando anche ad offrire la propria donna pur di riuscire a ricavarsi un’occasione per fuggire. La situazione sfuggirò di mano fino a che Owie non si troverà in un duello finale dai risvolti drammatici.

