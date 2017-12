La Famiglia Rodriguez/ Belen dice basta al gossip, Cecilia pronta a diventare mamma: i desideri per Natale

Belen Rodriguez, i genitori Gustavo e Veronica e i fratelli Jeremias e Cecilia sono i protagonisti della nuova copertina del settimanale Chi esvelano i desideri per Natale

19 dicembre 2017 Anna Montesano

Famiglia Rodriguez, Chi

Belen Rodriguez, i genitori Gustavo e Veronica e i fratelli Jeremias e Cecilia sono i protagonisti della nuova copertina del settimanale Chi e raccontano come trascorreranno il Natale e soprattutto quali sono i loro desideri per il nuovo anno. È proprio Belen a raccontare i suoi sogni per il 2018: "Cosa desidero trovare sotto l'albero di Natale? Vorrei spegnere il gossip sulla mia vita. - esordisce la showgirl, da sempre amatissima dai settimanali - Vorrei non avere più intorno una marea di paparazzi ogni volta che sono con mio figlio e vorrei una legge che punisse chiunque usi violenza fisica, verbale e psicologica contro le donne. Una legge dura, veloce, ferrea. - continua la Rodriguez, che conclude raccontando - Soffro per gli attacchi che provengono da sconosciuti che non sanno nulla di noi. Parlo dei social, di chi ha il potere di usare la penna, di tutto. Questo mi fa un male cane. Ma la legge dov’è? Ho fatto mille denunce per il film h0t in Rete di quando ero minorenne ed è ancora lì. Che schifo".

CECILIA E JEREMIAS PRONTI A DIVENTARE GENITORI!

La vera sorpresa è però il desiderio di Cecilia Rodriguez che, felicissima dell'aver trovato il grande amore con Ignazio Moser, confessa: "Io dico che sotto l’albero ho voglia di diventare mamma. E non scherzo! L’età è giusta. Ho trovato il mio uomo, quello giusto, va bene così. Non voglio diventare mamma da vecchia". Sorprende anche Jeremias Rodriguez che, come la sorella Cecilia, esprime il desiderio di avere un figlio: E ancor più a sorpresa le fa eco il fratello Jeremias: "Io sotto l’albero avrei solo un desiderio da chiedere: vorrei diventare un buon padre. - confessa l'argentino, che conclude - Di tutto il resto non m’importa. Non mi interessano la fama né i soldi. Cechu, se diventi mamma prima, io sarò zio!".

© Riproduzione Riservata.