Le Iene Show / Anticipazioni 19 dicembre: Cecilia Rodriguez incontra il suo hater, ultimo appuntamento

Le Iene, anticipazioni e servizi dell'ultimo appuntamento stagionale con il programma di Davide Parenti: Cecilia Rodriguez ancora protagonista indiscussa.

19 dicembre 2017 Valentina Gambino

Le Iene Show, anticipazioni

Torna stasera, martedì 19 dicembre 2017, l’ultimo appuntamento dell’anno con Le Iene Show. L’irriverente programma di Davide Parenti, tornerà puntuale su Italia 1, rete giovane dell’ammiraglia Mediaset. Dalle 21.15 circa, ritroveremo Ilary Blasi al fianco di Teo Mammuccari e il divertente trio della Gialappa’s Band in collegamento. Tanti i temi ed i servizi della serata, che saluterà in bellezza questa stagione molto fortunata. Proprio domenica sera, il programma si è portato a casa una scorpacciata di ascolti record per via dell’intervista inedita alla dolce Nadia Toffa, tornata sugli schermi per raccontare il suo malore nel dettaglio. L’appuntamento domenicale infatti ha superato il 15% di share con ascolti di 2.863.000 spettatori. Grande curiosità, anche per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, prima alle prese con un terribile scherzo ai danni dell’argentina e poi di una intervista doppia molto controversa che ha lasciato l’amaro in bocca e tante polemiche, specie per le domande a sfondo sessuale e le relative risposte della sorella di Belen. Proprio l’argentina, sarà tra i protagonisti assoluti anche di questo ultimo appuntamento. Eccovi a seguire, tutte le anticipazioni.

Le Iene, anticipazioni: tutti i servizi dell’ultimo appuntamento del 2017

Tra i servizi dell’ultimo appuntamento stagionale con Le Iene Show, si parlerà di asessualità, Cecilia Rodriguez e i suoi hater e il voto di scambio. La sorella minore di Belen, sarà alle prese con il suo hater (la stessa cosa era successa anche alla conduttrice di Tu si que vales), per merito di Mary Sarnataro che ormai si occupa in maniera approfondita di questi servizi. La iena ha organizzato un incontro tra l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e uno degli ‘odiatori da tastiera 2.0’. Di seguito, la iena Antonino Monteleone si occuperà dei deputati che eletti con un partito, hanno successivamente cambiato gruppo parlamentare con l’inizio della legislatura. Interviste e retroscena ai politici che hanno cambiano “casacca” senza colpo ferire. Proseguirà poi anche l’inchiesta di Ismaele La Vardera dedicata al voto di scambio avvenuto durante le recentissime Elezioni Regionali in Sicilia e che, secondo la magistratura, implicherebbero anche il neoeletto deputato regionale Edy Tamajo. Questa volta la iena proverà a parlare con Pietro Murania, l’imprenditore che, secondo l’avvocato Castronovo, avrebbe fatto campagna elettorale per Tamajo. Matteo Viviani invece, affronterà il tema dell’asessualità parlando con due ragazzi e intervistando il sessuologo e psicoterapeuta Fabrizio Quattrini.

