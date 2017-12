Lorenzo Riccardi/ Uomini e donne, beccato a guardare Virginia Stablum: "Le ha fatto una lastra"

Lorenzo Riccardi è uno dei corteggiatori più popolari di questo nuovo trono di Uomini e donne, sarà davvero il prossimo eliminato? Le minacce da parte di Sara non mancano...

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 16.13 Hedda Hopper

Lorenzo Riccardi, Uomini e donne

La bella Virginia Stablum nello studio di Uomini e Donne ha fatto colpo anche su Lorenzo Riccardi. Beccato più di una volta a guardare la corteggiatrice di Nicolò Brigante, il corteggiatore di Nilufa e Sara ha ammesso che è impossibile non guardare la ragazza. Questo scatena in studio uno scontro tra Lorenzo e i "rivali", che ritengono scorretto il suo comportamento. Il primo a notare lo sguardo di Lorenzo è Mario Serpa che nota come il corteggiatore le abbia fatto "una lastra". Intanto anche sul web arrivano le critiche per il corteggiatore: "Ma questo Lorenzo è interessato soltanto alle telecamere, per favore, e queste troniste che lo tengono poi cercano il vero amore mah, chi le capisce è bravo!" scrive sui social una telespettatrice di Uomini e Donne sui social dedicati al programma. (Anna Montesano)

IL "GIOCO" STA PER FINIRE?

Lorenzo Riccardi è riuscito a spaccare il pubblico di Uomini e Donne a metà. Diviso tra Sara e Nilufar, il corteggiatore sembra non avere le idee chiare su chi delle due gli piaccia realmente o maggiormente. Il pubblico a casa è però convinto che il suo sia soltanto un gioco che durerà molto poco visto che la sua preferenza è evidente. "Per me lui è interessato a Sara! Non capisco xke entrambe devono fare ogni volta ste sceneggiate! Mosse, paraculo ogni 2/3, parolacce, frasi attezzose a wapp e carton! Fortuna che noi napoletani non siamo tutti uguali" scrive infatti una tespettatrice sul web, appoggiato da molti, come si può leggere "Secondo me a Lorenzo piace da morire Sara, infatti la stuzzica..... Devo dire che sono tutti e due bellissime ma hanno un linguaggio e un tono di voce insopportabile, maroooooò quanto parlano......". (Anna Montesano)

TUTTI PAZZI PER LUI?

Tutti pazzi di Lorenzo Riccardi? Il corteggiatore continua a fare il bello e il cattivo tempo a Uomini e donne e anche nella nuova puntata del trono classico, in onda oggi pomeriggio con buona pace dei fan che dovranno salutare le troniste fino al prossimo anno. Le discussioni e i battibecchi non mancheranno anche se il meglio è andato in onda proprio ieri. Le provocazioni in stile "persone che si piacciono" tra Lorenzo e Sara Affi Fella è andato in scena nella puntata del lunedì pomeriggio la stessa in cui Gianni Sperti ha fatto notare alla bella napoletana che forse ha già perso la testa per lui alla luce di come reagisce. Lei ha subito negato ogni affinità con il corteggiatore che continua a ribadire il fatto che si comporterà in questo modo fino a quando lei non cederà e lo porterà in esterna. Perché allora Sara non decide di accontentarlo per evitare intrusioni nelle altre esterne?

LORENZO PRONTO A FARE LA SUA SCELTA?

Il pubblico si divide sul comportamento dei due e se da una parte trova quello di Sara strano e propenso a rimanere sotto i riflettori anche grazie a Lorenzo, dall'altra è proprio quest'ultimo a finire sotto esame. C'è chi lo trova simpatico e unico perno di questo inizio di trono e chi, invece, lo trova simpatico e pronto solo a farsi notare invece che corteggiare le due troniste. Sullo sfondo rimane anche la scelta di Nilufar Addati di non volerlo eliminare nonostante le battutine e la voglia di "farlo" da parte di Sara. Tutto cambierà per il corteggiatore dopo la pausa natalizia? C'è già chi è pronto a confermare il fatto che presto Lorenzo dovrà scegliere una delle due e cambiare modo di fare per conquistare la sua tronista.

