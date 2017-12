Luca Onestini e Ivana Mrazova/ È amore? Per i fans nascondono qualcosa (Grande Fratello Vip 2)

Luca Onestini e Ivana Mrazova: tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 2 è nato l'amore? L'ex tronisa nega rispondendo alle domande dei fans sui social.

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 13.58 Stella Dibenedetto

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono una coppia? Tra l’ex tronista e la modella ceca è nato l’amore? Nonostante i due ex gieffini continuino a dichiarare di essere solo amici, i fans sono sicuri che tra i due ci sia qualcosa di più. Il feeling che c’è tra Luca e Ivana e il tempo che trascorrono insieme, anche senza l’onnipresente Raffaello Tonon, indicano un rapporto che va oltre la semplice amicizia. I due protagonisti del gossip, però, continuano a negare ma i fans non ci cascano. Oltre ai paparazzi, infatti, anche chi si è affezionato ai due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 segue tutte le mosse dell’ex tronista e della modella per cogliere ogni segnale che confermi l’esistenza di una storia d’amore tra i due. Cosa starà acccadendo tra Luca e Ivana? I due annunceranno presto l’inizio di un amore? I fans ci sperano (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

DANIELE BOSSARI FA IL TIFO PER LA COPPIA

Dopo qualche titubanza iniziale Luca Onestini e Ivana Mrazova non si nascondono più. Dopo quello scambiatosi in televisione a Mattino 5 (davanti a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser), tra i due ex concorrenti del Grande FRatello Vip 2 è arrivato un altro bacio in pubblico durante un evento di beneficenza della Fabbrica del sorriso a Milano Marittima. Oltre al romantico gesto è interessante la reazione di Daniele Bossari, vincitore del reality. Dopo aver detto “Io sostengo il loro amore”, il conduttore li ha incitati a scambiarsi un bacio, riporta Fun Week. La bella Ivana ha prima baciato Luca sulla guancia e poi sulle labbra, per la gioia del pubblico presente. I due però non hanno ancora definito ufficialmente il loro rapporto: stanno insieme o non stanno insieme? I loro fan non aspettano altro: a quando il lieto annuncio? (agg. Elisa Porcelluzzi)

IL COMMENTO DI SOLEIL

La storia tra Luca Onestini e Ivana Mrazova ormai è una dato di fatto: i due sono inseparabili, come ha commentato Gabriele Parpiglia. I fan dell’ex tronista di Uomini e Donne sono felici per la nuova coppia: “Luca e Ivana sono bellissimi insieme, dopo quello che è successo con Soleil Luca merita una persona stupenda come Ivana” e “Se è vero che Luca e Ivana stanno insieme (anche se Ivana non si sbilancia più di tanto) sono contenta per Luca perché dopo esser stato mollato in diretta da Soleil,merita davvero una fidanzata come Ivana, spontanea, bella, simpatica e chi più ne ha più ne metta!", hanno scritto su Twitter due utenti. Coincidenza oppure no, proprio nelle ultime ore - forse dopo aver visto le foto di Luca e Ivana insieme - Soleil Sorge ha pubblicato la prima foto insieme a Marco Cartasegna, anche lui ex tronista e rivale di Luca. Nello scatto Soleil abbraccia Marco, che le lascia un leggero bacio sulla guancia. Alle loro spalle le montagne innevate di Cortina d’Ampezzo. La foto è accompagnata da una frase romantica:“È che quando sei veramente felice, smetti di farti domande…”. Romantica ma anche velenosa, la frase proverebbe essere un riferimento alla relazione con Luca che era piena di domande e certamente non felice. (agg. Elisa Porcelluzzi)

LA MODELLA A UNA FESTA SENZA LUCA ONESTINI

Ivana Mrazova e Luca Onestini continuano a far parlare di sé, grazie a numerosi avvistamenti fatti negli ultimi giorni. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2 appaiono inseparabili dopo la fine della loro avventura televisiva, sebbene entrambi continuino a negare che tra loro esista qualcosa in più di una semplice amicizia. Dopo programmi televisivi, interviste e relax alla spa, per una delle coppie più chiacchierate del momento è comunque arrivato il momento di separarsi per dedicarsi ai rispettivi impegni. La modella ceca ha infatti trascorso una piacevole serata lontana dall'amico in occasione della festa di compleanno di Edoardo Ercole, il figlio di Serena Grandi balzato alle cronache negli ultimi mesi grazie al ritorno in televisione dell'attrice. Ivana era infatti presente in un noto locale insieme ad ex gieffini e ad altri volti noti del mondo dello spettacolo: tra di loro ovviamente mamma Serena, ma anche Marco Predolin, Francesca Cipriani e Alex Migliorini (clicca qui per vedere le foto del party). Tra loro però non appare Luca Onestini! [Agg. di Dorigo Annalisa]

È AMORE CON LUCA ONESTINI?

Luca Onestini e Ivana Mrazova non sono una coppia. Ad affermarlo è l’ex tronista di Uomini e Donne durante una diretta social. Da giorni, Luca e Ivana sono al centro dei pettegolezzi. Da quando è finito il Grande Fratello Vip 2, i due sono diventati praticamente inseparabili. I due trascorrono tantissimo tempo insieme e non negano che tra loro ci sia un feeling speciale. Come se non bastasse, negli ultimi giorni si sono anche lasciati andare scambiandosi dei baci in pubblico. Dopo quello davanti alle telecamere di Mattino Cinque, infatti, Luca e Ivana si sono baciati anche durante l’evento benefico che si è svolto a Milano Marittima. Davanti agli occhi dei fans, Ivana ha baciato Luca scatenando l’entusiasmo dei presenti. Sui social, però, i due negano di stare insieme. Durante una diretta, infatti, Ivana ha risposto con una sorriso a chi le ha chiesto notizie al riguardo mentre Luca è andato oltre affermando: “Magari, fosse per me anche subito, ma lei se la deve tirare. Vedremo”. L’ex tronista, poi, ha risposto con un secco no a chi gli ha chiesto se sia fidanzato con Ivana.

IL VIDEO DI GABRIELE PARPIGLIA

Nonostante la parole di Luca Onestini e Ivana Mrazova, sono tanti i dubbi dei fans. Le dichiarazioni dei due ex gieffini sono arrivate dopo la pubblicazione del video di Gabriele Parpiglia. Il giornalista, sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video in cui Luca e Ivana lasciano insieme l’albergo di Milano Marittima allontanandosi sulla stessa auto. “Inseparabili. Eccoli insieme mentre lasciano Milano Marittima. Luca Onestini e Ivana Mrazova, un’altra nuova coppia è ufficialmente nata dopo il GF Vip”, ha scritto il giornalista. L’ex tronista e la modella, però, negano di stare insieme continuano a dichiarare di essere solo amici. I rumors, dunque, continuano. I fans sperano che Ivana si decida a dare una possibilità a Luca. Tra i due ci sarà presto una sorpresa?

