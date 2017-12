MARA MAIONCHI / Da giudice di X Factor a doppiatrice in Coco, il nuovo film della Disney Pixar

Archiviata la nuova avventura a X Factor, Mara Maionchi diventa doppiatrice in Coco, il nuovo film della Disney Pixar, al cinema in Italia dal prossimo 28 dicembre.

19 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Dopo il trionfale percorso a X Factor 11, Mara Maionchi ha accettato una nuova sfida, diventando per la prima volta doppiatrice. Darà, infatti, la sua voce alla 97enne Mamà Coco, la nonna del piccolo protagonista Miguel nel nuovo film della Disney Pixar in uscita in Italia il prossimo 28 dicembre. Tale pellicola, che negli Stati Uniti ha rappresentato un incredibile successo al botteghino, si propone di riportare alla luce i valori messicani di famiglia e del rispetto delle proprie origini. Ma perché Mara Maionchi ha accettato una simile sfida? L'esperienza con Coco è stata da lei recentemente chiarita in un'intervista rilasciata a Vanity Fair: "Diciamo che il nome “Walt Disney”, l'idea del cartone animato mi attraeva molto. Una sola cosa mi dava da pensare. Il fatto di dover cantare. Io sono una cantante pessima, non mi stimo per niente. Tuttavia, me la sono cavata".

Mara Maionchi e la sua esperienza in Coco

Nella stessa intervista rilasciata a Vanity Fair, Mara Maionchi ha spiegato di sentirsi vicina a Mamà Coco, soprattutto per i valori che lei rappresenta: "Ci accomuna l'età. Coco è una donna sentimentale, che ricorda con grande affetto la propria famiglia precedente. Ha un nipotino, Miguel, che ama molto e che le è tanto affezionato. Il mio rapporto con i miei nipoti gli somiglia. Non abbiamo tantissimo tempo per stare insieme ma quello che possiamo fare lo facciamo volentieri: sono piacevoli, divertenti". Oltre ad aver parlato del suo nuovo progetto, Mara Maionchi ha rinnovato il suo entusiasmo per quanto accaduto ad X Factor, trasmissione che le ha permesso di conoscere dei ragazzi stupendi: "Non mi aspetto mai di vincere, in realtà. Ho avuto la fortuna di lavorare con due ragazzi straordinari, entrambi di successo. Lorenzo Licitra ha vinto X Factor, Enrico Nigiotti ha ottenuto il disco d’oro per il proprio inedito. Meglio di così non poteva andare".

