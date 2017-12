Marianna Acierno/ Uomini e donne, l'unica non pervenuta della giornata?

Marianna Acierno è pronta a conquistare Paolo Crivellin ma le anticipazioni di Uomini e donne non lasciano pensare che oggi sia tra le protagoniste, cosa succederà?

19 dicembre 2017

Nei giorni scorsi il trono classico sembrava pronto a regalarci un altro colpo di scena con l'arrivo di Marianna Acierno ma la puntata di oggi potebbe confermare la sua fine in panchina. La bella casertana di stanza a Milano, è arrivata in studio conquistando Paolo Crivellin già abbastanza confuso e lontano da una scelta, le critiche non sono mancate soprattutto da parte di Angela che ormai era sicura che presto Paolo avrebbe scelto. E' proprio Marianna la causa dell'ennesimo slittamento? Può essere visto che la bella 28enne è arrivata in studio instaurando subito con Paolo un feeling particolare anche se lei subito ha voluto chiarire il fatto che lei non è in studio per scaldare la sedia e fargli allungare il brodo ma che vuole andare dritta al sodo, se ne sarà in grado.

L'ARRIVO DI MARIANNA CAMBIERÀ LE COSE?

La sorpresa di questo finale di trono di Paolo Crivellin sarà proprio la new entry? Al momento sembra proprio di no soprattutto in seguito alle anticipazioni della puntata di oggi. Il trono classico in onda martedì pomeriggio non rivela grandi novità nel percorso della bella Marianna che dovrà accontentarsi di commentare il bacio di Paolo a Giorgia e non solo. Una volta in studio il tronista sembra pronto a seguire dietro le quinte Angela lasciando Marianna in un angolo pronta a commentare, e non positivamente, questi ultimi avvenimenti. Per Marianna il percorso è già finito così o avrà modo di mettersi in mostra e di farsi notare da Paolo? Lo scopriremo in queste nuove puntate.

