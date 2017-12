Mondiali 2018 esclusiva Mediaset/ Partite in diretta in chiaro, Paolo Bonolis e Piccinini le "punte": la Rai?

Mondiali 2018 esclusiva Mediaset: partite in diretta in chiaro, Paolo Bonolis e Piccinini le "punte". E la Rai? Cosa succederà ora alla tv di Stato dopo il colpo di Silvio Berlusconi?

19 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Su Mediaset i Mondiali 2018 (Foto: LaPresse)

L'Italia non va ai Mondiali 2018 in Russia, ma Mediaset sì. La tv di Silvio Berlusconi trasmetterà la competizione internazionale di calcio, stando a quanto riportato da Dagospia. Ma le indiscrezioni non finiscono qua: sempre secondo il sito di Roberto D'Agostino, Mediaset “recupererà” Sandro Piccinini come telecronista insieme a Pierluigi Pardo, mentre il post-partita, previsto dopo le 22, sarà probabilmente di Paolo Bonolis. L'annuncio della Fifa comunque è previsto entro fine anno. I rumors nel frattempo proseguono: secondo Repubblica, Mediaset si sarebbe assicurata tutti i diritti, battendo la concorrenza della Rai, pagando circa 40 milioni di euro. Uno smacco per la tv di Stato, che finora aveva sempre trasmesso nella sua storia i Mondiali di calcio. Ora che però sono un prodotto commerciale, Mediaset ha soffiato i diritti alla Rai con una manovra lampo. Forse la dirigenza di Viale Mazzini ha gestito male la trattativa, provando a risparmiare nella convinzione che tutto sarebbe andato come sempre?

I MONDIALI A MEDIASET: COSA SUCCEDE ORA IN RAI?

Mediaset si è assicurata i Mondiali 2018 in Russia. La competizione verrà trasmessa in chiaro, e quindi non in pay, sulle sue reti: dall'ammiraglia Canale 5 a Italia 1 e Rete 4. La tv di Silvio Berlusconi, come riportato da Repubblica, ha acquistato tutti i diritti. Cosa succederà in casa Rai quando la notizia sarà ufficiale? Il malumore da parte di chi paga il canone serpeggia, ma non mancheranno anche le polemiche politiche. La tv di Stato perde così un prodotto importante. Non ha la Champions, né l'Europa League, ha solo nove Gran Premi di Formula 1 in diretta. Nel suo piccolo, un’altra rivoluzione: mai nella storia delle tv di Mediaset sono state trasmesse partite della nazionale di calcio. È probabile che, dopo la clamorosa esclusione della Nazionale, le offerte siano state riviste al ribasso. Del resto, senza gli Azzurri, quanti italiani saranno interessati a seguire con attenzione i Mondiali di calcio?

