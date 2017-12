Nadia Toffa/ Il Foglio punge: “Tornerà a denunciare i loschi esperimenti degli scienziati...” (Le Iene)

19 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Nadia Toffa

Il 2017 termina oggi per Le Iene Show: oggi andrà in onda l'ultima puntata dell'anno del programma e cresce l'attesa sull'eventuale partecipazione di Nadia Toffa. Oggi spetta a Ilary Blasi e Teo Mammuccari condurre la trasmissione di Italia 1, ma visto che sono ai saluti, potrebbe esserci spazio magari per quello dell'inviata, che si sta riprendendo dal malore che l'ha colpita nelle settimane scorse. Altrimenti bisognerà aspettare il prossimo anno per vederla a capo delle delicate inchieste del popolare programma. Singolare il messaggio che Il Foglio ha dedicato a Nadia Toffa: non sono mancati infatti i riferimenti ai suoi discussi servizi. «Siamo anche noi ovviamente contentissimi che Nadia Toffa si sia ripresa dal suo tremendo malanno e possa quindi ricominciare il suo scrupoloso lavoro televisivo alle Iene, dal cui pulpito saprà denunciare al popolo i loschi esperimenti degli scienziati i quali, in chissà quale cunicolo del Gran Sasso, sperimentarono i farmaci che le hanno appena salvato la ghirba».

IL RITORNO DI NADIA TOFFA A LE IENE DOPO IL MALORE

Il ritorno ufficiale di Nadia Toffa a Le Iene è avvenuto nella scorsa puntata, seppur in una veste insolita per l'inviata. Abituata a incalzare i suoi interlocutori con le sue domande, è stata invece destinataria degli interrogativi del programma. Da casa sua, di fronte alla telecamera dei suoi colleghi, ha quindi ricostruito i momenti che hanno preceduto e seguito il malore del 2 dicembre scorso a Trieste. «Ho preso una bella botta, ma torno presto», aveva fatto sapere il giorno dopo. Due settimane dopo invece il ritorno con un'intervista preparata da Le Iene. «Mi hanno chiamato in tantissimi, anche Silvio Berlusconi. Credevo fosse il suo imitatore», ha scherzato la 38enne. La bresciana ha rivelato di essersi commossa per il grande calore ricevuto dalla gente comune con cui ha ripreso contatto attraverso Facebook, sulla cui pagina ha infatti pubblicato un lungo post.

