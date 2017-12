Paolo Fox e Branko/ Oroscopo oggi 19 dicembre 2017 : energia per l'Ariete, svolta lavorativa per il Toro

Oroscopo della giornata di oggi, martedì 19 dicembre 2017, con le previsioni di Paolo Fox segno per segno. Il Toro è più forte, segno in crescita, mentre l'Ariete ha bisogno di calmarsi

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 16.34 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

Come ogni giorno Branko ha fatto il suo oroscopo ai microfoni di Rds nell'appuntamento Branko e le Stelle. Partiamo nell'analisi dai segni zodiacali di Ariete, Toro e Gemelli. L'Ariete ha una Luna in Capricorno e rappresenta una situazione già faticosa, ma porta anche un'energia interiore rappresentata da Saturno e dal Sole che rende più forte anche in famiglia. Il Toro ha dei benefici dai pianeti e può dare una svolta alla sua attività. Sul lavoro quindi potrebbero esserci delle risposte abbastanza interessanti e che possono portare a migliorare decisamente questo periodo. I Gemelli tra le lande della passione cercano contatti intimi e saranno corrisposti. Nella sfera sentimentale ci può essere una svolta interessante, non bisogna assolutamente mollare, anzi tenendo duro si possono raggiungere risultati prima inaspettati. Attenzione agli incontri che potrebbero essere molto interessanti. (agg. di Matteo Fantozzi)

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 19 DICEMBRE 2017

Sono giorni in cui la Bilancia ha bisogno di sicurezza e ci si sente al sicuro quando c'è il partner al proprio fianco. Come il Cancro, non si riesce a fare a meno di avere una persona di riferimento quando si lavora o ama. C'è bisogno di certezze che non sempre si possono trovare anche se le si richiede continuamente alle persone a cui si vuole bene. Giornata di tensione perché è ancora presente ansia e insoddisfazione. I Gemelli hanno ancora una situazione un po' sbandata. Da una settimana a questa parte è stato vissuto un calo fisico. Si sta vivendo un momento di riflessione e di analisi di sé stessi. Alcune cose vissute nella seconda parte del 2017 sono da cestinare. Si devono superare fasi di disagio che al momento sono complicate ma che potrebbero portare a una crescita personale non da poco. Buone proposte in arrivo che potrebbero portare a una piccola svolta pronta a cambiare tutto. (agg. di Matteo Fantozzi)

LEONE NIENTE IMPOSIZIONI, CAPRICORNO IN CRISI

Tutti i Leone che hanno un contratto potrebbero metterlo in discussione entro aprile maggio. Non si vogliono più imposizioni e limiti. Relazioni sostitutive di rapporti finiti. Recuperi ma attenzione a chi frequenti. Nell'enfasi del sentimento non ci si rende conto che si dona di più di quello che si riceve. Spesso però potrebbe essere il momento di trovare una risposta e presto arriverà qualcuno che potrebbe dare una soluzione interessante. Staremo a vedere se questo è il momento giusto per emergere. Il Capricorno non riesce a lavorare con persone mediocri ed inefficaci. Non si vogliono attendere le decisioni degli altri e preferisci essere a capo di un progetto per poter comandare. Chi lavora come dipendente avrà una piccola crisi. Discussioni con colleghi di lavoro e collaboratori che potrebbero portare anche a delle situazioni complicate e a dei disguidi non facili da gestire nel mondo del lavoro. (agg. di Matteo Fantozzi)

CANCRO PRONTO ALL'AZIONE, VERGINE INTRIGANTE

Il Cancro è pronto all'azione ma è anche molto stanco. La Luna in opposizione rende tutti un po' esausti. Fino a qualche giorno fa c'era grande voglia di combattere, di fare e di disfare ma in questo ultimo periodo sono state deposte le armi e ci si è fatto scivolare le cose addosso perché non si vuole più affrontare le difficoltà. Affrontare tutti i problemi con le dovute cautele. Giornata intrigante per la Vergine con buone intuizioni per il futuro. Risposte in arrivo. Molti avranno voglia di cambiare amore se non è più bello. Qualcuno ha già una novità nel cuore. C'è necessità di costruire qualcosa di bello per il 2018, ma non si devono buttare questi dieci giorni che potrebbero essere decisivi sotto diversi punti di vista. E' il momento di lasciarsi andare e godersi il momento presente senza mettersi un po' troppo a pensare al futuro e alle implicazioni legate a quello che potrebbe accadere a breve. (agg. di Matteo Fantozzi)

ACQUARIO INVISIBILE, SCORPIONE SOLUZIONI IN ARRIVO

L'Acquario è più efficiente di ieri, ha però bisogno di riposo. C'è l'immediata esigenza di ripartire e di mettere in ordine le idee. Avere magari qualcuno vicino che possa regalare solidità ed equilibrio si potrebbe svoltare in maniera piuttosto positiva. Lo Scorpione non deve sottovalutare le soluzioni in arrivo. Continua l'ondata buona e con Capricorno e con Pesci si può costruire un buon futuro. Si incominciano a delineare delle strategie che si riveleranno vincenti proprio nel 2018. Bisogna cercare però di essere sempre positivi ed ottimisti questo può portare a delle risposte in diversi campi della vita di tutti i giorni dall'amore, all'amicizia fino ad arrivare al lavoro. E' un momento in cui si potrebbe trovare la forza per reagire dopo che nell'ultimo periodo c'era stato un leggero e inspiegabile calo fisico. Ora è il momento di puntare i piedi e provare a reagire in maniera positiva. (agg. di Matteo Fantozzi)

SAGITTARIO SPLENDENTE, ARIETE DEVI MANTENERE LA CALMA

Splendente negli occhi e nelle manifestazioni d'amore che riesce a dare è un buon momento in generale per il Sagittario. Giornata no per il lavoro ma se si ha a che fare con una persona che promette qualcosa di buono, non ci si deve tirare indietro. E' assolutamente giunto il momento di cercare di interpretare le situazioni con un po' più di raziocinio. In questi giorni mantenere la calma per l'Ariete non è facile. Si dà la colpa agli altri ma a dire la verità non si è proprio tranquilli con sé stessi. Forse si rimpiange di non aver detto o fatto delle cose. Anche le situazioni di lavoro sono da una parte interessanti ma dall'altra parte faticose e qualcuno si può anche fermare per motivi personali e fisici. Insomma il 2018 invita gli Ariete a prendere un po' di tempo per loro stessi. Non bisogna temere questa metamorfosi che sta vivendo perché alla fine si riuscirà ad uscire vincenti. (agg. di Matteo Fantozzi)

TORO E PESCI IN RECUPERO?

Ora è il momento di andare ad effettuare un'analisi dettagliata segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele. Partiamo dai segni zodiacali di Toro e Pesci. Rispetto a ieri il Toro è un po' più forte. Sono state delle giornate sotto tono quelle degli ultimi tempi ma adesso si recupera ed abbiamo anche un grande cielo tra martedì e mercoledì. Qualcuno parlerà di lavoro o mettere a posto una situazione che riguarda i figli. Restano pesanti alcuni contenziosi che riguardano le finanze. Attenzioni alle questioni legali, alle dispute con gli ex e alle vertenze in atto. Se c'è una nuova amicizia, va coltivata assolutamente perché gennaio sarà un mese bello per i sentimenti. I Pesci hanno una grande voglia di amore e tra sei giorni qualcuno firmerà un accordo e si risveglierà da un lungo letargo. Sentimenti da non sottovalutare. Incontri che valgono oro.

TORO PIÙ FORTE: SEGNI IN CRESCITA

Concentriamoci ora sui segni in crescita secondo quanto riportato dall'oroscopo di Paolo Fox ai microfono di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. L'Acquario è in grande crescita rispetto a ieri, si sente più efficiente e produttivo. C'è bisogno comunque di riposo per cercare di rimanere un po' più tranquilli. Attenzione a un momento in cui si riparte e in cui serve però fare anche ordine nelle idee. Il Toro è rafforzato rispetto al passato e si sente in un momento importante. Non si deve assolutamente sottovalutare un momento complicato anche perché sono giornate in cui c'è assolutamente il bisogno di mettere in ordine le idee e coltivare i sentimenti. Arriverà un gennaio che porterà a una risposta interessante. Staremo a vedere nelle prossime ore chi avrà la voglia di rispondere. Non tutti sono pronti, ma bisogna rimanere attenti e vigili per sfruttare le occasioni che potranno arrivare.

ARIETE CALMA! SEGNI IN CALO

Partiamo con l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 19 dicembre 2017, dai segni che si possono considerare in calo e lo facciamo tramite le sue parole all'emittente radiofonica LatteMiele. L'Ariete non riesce a gestire un momento in cui la calma si perde molto facilmente. Si scarica la colpa addosso agli altri, ma è il momento in cui serve prendersi le proprie responsabilità. I Gemelli sono un po' sbandati e rischiano di ritrovarsi a vivere un momento complesso e pieno di scivoloni da evitare. C'è stato anche un calo fisico che non è da poco. Nelle ultime settimane si sta riflettendo, ma servirà attenzione per prendere il proprio spazio. Il Leone si mette in discussione e rischia di ritrovarsi in difficoltà. Bisogna recuperare, ma servirà un bel po' di tempo per farlo. Non ci si rende conto di chi regala qualcosa che può far crescere dal punto di vista personale. Attenzione a possibili sviste.

© Riproduzione Riservata.