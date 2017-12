RICCANZA 2/ Anticipazioni puntata 19 dicembre: arriva Juan Fran Sierra, l'ex fidanzato di Claudio Sona

Riccanza 2, anticipazioni sulla puntata di martedì 19 dicembre 2017 del del docu-reality di Mtv, in onda alle 22.50. La new entry è Juan Fran Sierra.

19 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Riccanza 2 su Mtv

Questa sera, martedì 19 dicembre 2017, alle 22.50 su Mtv (canale 133 di Sky), ma anche su Sky On Demand, Sky Go e Now Tv, vanno in onda la settima e ottava puntata della seconda stagione di Riccanza. L’appuntamento di oggi di Riccanza 2 sarà caratterizzato dall’arrivo di una new entry: Juan Fran Sierra, fashion globetrotter di origini spagnole ed ex fidanzato del tronista gay Claudio Sona. Di base a Milano (capitale italiana della moda), Juan Fran è un fashionista DOC e uno shopping addicted, ovviamente solo nei negozi di grandi firme. Inoltre è amico di Tommaso Zorzi, uno dei protagonisti di Riccanza 2. Juan è anche l’ex fidanzato dello stilista Stefano Gabbana - prima della relazione con Claudio Sona - e attualmente lavora per Dolce & Gabbana, dove ha iniziato come modello.? Per lui una certa ribalta mediatica è arrivata quando ha raccontato alcuni retroscena per dimostrare che la sua storia con Claudio Sona è andata avanti anche quando lui era un tronista di Uomini e Donne.

ANTICIPAZIONI RICCANZA 2

Nella puntata di questa sera di Riccanza 2 Matteo è alle prese con il suo ultimo tentativo di conquista, mentre Jessica si dedica alla danza classica. Tommaso si reca a Parigi per la festa di compleanno del suo amico Juan Fran Sierra. Farid invece prova l’esperienza di un simulatore di caduta libera. Il giovane italo-persiano andrà poi a Bologna in visita alla sede della sua squadra del cuore. Mentre Anna, raccoglie la sfida di un vero lancio con il paracadute, Alex si destreggia fra i diamanti e le belle donne. Riccanza 2 è sempre sguaiatissimo sui social con l’hashtag #riccanza. “Finalmente è martedì #Riccanza #riccanza2” e “Semplicemente un cast fantastico nella stagione 2 di Riccanza con Tommaso, Alex, Matteo e la regina italiana Elettra Lamborghini #Riccanza #Riccanza2”, scrivono alcuni fan del programma. Tra i favoriti sui social c’è Elettra Lamborghini: “E niente Elettra è sempre la migliore in #Riccanza2 che Jessica the princess levati proprio”

