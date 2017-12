Riddick/ Oggi in tv su Rai 4: curiosità sul film con Vin Diesel (19 dicembre 2017)

Riddick, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 19 dicembre 2017. Nel cast: Vin Diesel, Karl Urban e Sackhoff, alla regia David Twohy. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 16.20 Cinzia Costa

il film di fantascienza in seconda serata su Rai 4

Azione, fantascienza, avventura e thriller, sono i generi che caratterizzeranno la seconda serata di Rai 4 con la messa in onda della pellicola Riddick che è stata affidata alla regia di David Twohy. Il soggetto è stato scritto da Jim Wheat e Ken Wheat mentre la sceneggiatura dallo stesso regista. La produzione è stata firmata dall'attore protagonista Vin Diesel con Ted Field mentre le case di produzione che hanno finanziato il progetto sono media Rights Capital e One Race Films, l'azienda Notorius Pictures si è invece occupata della distribuzione del film in Italia e il montaggio è stato realizzato da Tracy Adams con le musiche della colonna sonora composte da Graeme Revell. Il film è stato prodotto negli Stati Uniti d'America nel 2013 con la durata pari a 126 minuti nella versione estesa. Riddick' è un classico blockbuster per amanti del genere ma ha una peculiarità, nonostante le critiche non siano state generose con la pellicola, la sceneggiatura e la regia ne hanno al contrario confezionato un'ottimo film, godibile, esaltato dalle nuove possibilità offerte in fase di post-produzione. Sequel del precedente 'The Chronicles of Riddick', 'Riddick' ha imposto il suo modo di essere tutto sommato un film indipendente, nonostante la massiccia distribuzione Universal Studios, una sorta di ibrido tra il mainstream l'indie cinema. Prodotto low cost, ma solo apparentemente, il film è costato 38 milioni di dollari, portando nelle casse dei produttori la bellezza di 98 337 295 milioni di dollari, un ottimo business ...

NEL CAST VIN DIESEL E KARL URBAN

Riddick, il film in onda su Rai 4 oggi, 19 dicembre 2017 alle ore 23,00. Una pellicola di fantasciena uscito nel 2013 che ha ricevuto encomi soprattutto nel pubblico di aficionados del genere, è stata diretta dal regista statunitense David Twohy, conosciuto al pubblico per l'home-movie 'A Perfect Getaway - Una Perfetta Via Di Fuga'. Twohy si è messo in luce nel tempo più come sceneggiatore che come regista, in particolare nel film 'Soldato Jane' diretto da Ridley Scott nel 2007. Nel cast di 'Riddick', è protagonista Mark Vincent Sinclair III, meglio conosciuto come Vin Diesel, specialista nei generi a cavallo tra la fantascienza e l'action, quindi propenso più al combattimento che al genere distopico. Basti ricordare nella sua immensa filmografia, pellicole come 'Salvate Il Soldato Ryan', 'The Fast And The Furious: Tokyo Drift' e tutta la saga di 'Fast And Furious' per inquadrare le specializzazioni di Mr. Diesel. Al suo fianco Karl Urban, anche lui impiegato spesso in cast d'azione come 'Thor: Ragnarok', 'Il Drago Invisibile' o, nel recente passato, tutt'ora nel mezzo delle riprese del nuovo film in cui Al Pacino è protagonista, 'Hangman, una pellicola che promette ottime critiche e incassi. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

RIDDICK, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Richard B. Riddick (Vin Diesel) vive in un pianeta desolato, durante una veglia viene destato da un uccello rapace che urla avvistando delle particolari iene aggressive. Riddick è ferito e le urla dell'uccello lo svegliano consentendogli, nonostante la gamba malandata, una fuga rovinosa ma in grado di porlo in condizioni di salvarsi. In quei momenti Riddick ripercorre a ritroso gli ultimi avvenimenti della sua vita, il perché si trovi in quelle condizioni e come poterne uscire. Da poco è il nuovo Lord Marshal , titolo conquistato in una sorta di gioco della popolazione dei Necromonger la cui legge unica e indissolubile è quella che prevede che detiene il potere chi uccide il Lord in carica, motivo per cui ora lui è il nuovo Lord, titolo che non ama affatto e di cui vorrebbe liberarsi. La possibilità gli viene offerta da Lord Vaako (Karl Urban) a cui vorrebbe cedere il titolo di Lord in cambio di poter tornare libero nel suo pianeta natale, Furya. Ma Lord Vaako è uomo senza morale e di pochi scrupoli e, tradendolo, lo porta su un altro pianeta, luogo deputato per eseguire la sentenza di morte per Riddick. Tornando al presente, per Riddick inizia quella che diverrà la strategia di sopravvivenza sul pianeta pericoloso e ricco di animali feroci, quindi lo studio del territorio, le strategie per rimanere vivo e tornare definitivamente sul suo pianeta. Ma tutto ciò non è facile, anche se Riddick si adatta al pianeta, salva un cucciolo di iena e vivrà per parecchio tempo nel luogo ostile. Il tempo scorre veloce, il cucciolo cresce, Riddick è perfettamente adattato alla contingenza, sopravvivendo con grande senso della sfida e del pericolo, incolume nonostante tutto, pronto ad organizzare non solo la sua sopravvivenza, ma la cosa a cui anela su tutto, la vendetta nei confronti di chi l'ha tradito.

