Scomparsa 2, fiction Rai/ Anticipazioni, ci sarà la seconda stagione? Parla Eleonora Andreatta

Questa sera, martedì 19 dicembre, in prima serata su Rai 1 andrà in onda la sesta e ultima puntata di Scomparsa. Ci sarà una seconda stagione? Le parole del regista.

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 17.08 Elisa Porcelluzzi

Scomparsa, in onda su Rai 1

Non arrivano purtroppo buone notizie per i fan della fiction Scomparsa, che questa sera vede in onda la sua puntata conclusiva. Il pubblico infatti inizia a chiedersi se ci sarà una seconda stagione dello show con Vanessa Incontrada tra i protagonisti, ma le parole del direttore Eleonora Andreatta eliminano ogni speranza. Durante la conferenza stampa, la Andreatta aveva già annunciato che la serie avrebbe chiuso la sua corsa con il dodicesimo episodio: "La chiusura della serie è netta; abbiamo voluto raccontare un film in 6 puntate; Scomparsa è pensato per finire alla sesta serata". Ad oggi non ci sono annunci che testimoniano il contrario, cosa che ci fa insomma credere che quella di questa sera, a partire dalle 21.15 su RaiUno, sarà l'ultima puntata in assoluto di questa appassionante fiction. (Anna Montesano)

LE PAROLE DEL REGISTA

Questa sera, martedì 19 dicembre, in prima serata su Rai 1 andrà in onda la sesta e ultima puntata di Scomparsa, fiction con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno. Ieri sera la quinta puntata ha registrato oltre 6milioni 600mila spettatori, stravincendo la prima serata e registrando un nuovo record con il 27,4% di share. Nonostante l’incredibile successo in termini di ascolto, sembra che Scomparsa non prevedrà un sequel: “Credo di no, la serie è abbastanza chiusa”, ha detto il regista Fabrizio Costa, come riporta La nuova Riviera. Inoltre, già all’epoca della conferenza stampa di presentazione della Fiction, che si è svolta a Roma il 16 novembre scorso, Tinni Andreatta ha anticipato che Scomparsa non avrà un seguito: “La chiusura della serie è netta; abbiamo voluto raccontare un film in 6 puntate; Scomparsa è pensato per finire alla sesta serata”, ha detto la direttrice di Rai Fiction.

GRANDE SUCCESSO PER LA FICTION

La fiction Scomparsa ha riscosso un grande successo, non solo di ascolti: ogni puntata è stata commentata sui social con l’hashtag #Scomparsa, spesso in tendenza. Il successo della serie porterà i vertici Rai a rivedere la decisione di non fare un sequel? Sul web c’è chi ipotizza che Scomparsa potrebbe diventare una serie antologica, molto di moda all’estero, in cui ogni stagione presenta trame e personaggi diversi. Intanto, in attesa di scoprire quale sarà il futuro della fiction, dalle 21.20 su Rai 1 sarà possibile come finirà la storia di Nora e Camilla.

