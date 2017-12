Scomparsa, Fiction Rai/ Anticipazioni ultima puntata 19 dicembre: Giovanni a caccia del fratello, video promo

Scomparsa, anticipazioni ultima puntata 19 dicembre: sospettato dell'omicidio di Sonia, Davide farà perdere le proprie tracce, ma cercherà di mettersi in contatto con Giovanni per...

19 dicembre 2017

Scomparsa, la fiction in onda su Rai Uno

Le indagini di Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno sulla scomparsa della piccola Camilla, hanno appassionato il pubblico sui social che ieri sera, attraverso i loro numerosi cinguettii, hanno regalato all'hashtag ufficiale della fiction di Rai Uno la seconda posizione degli argomenti trend su Twitter. Ad appassionare gli spettatori, in particolare, la vera identità del killer, che potrebbe non essere Davide, il principale sospettato al quale sono giunti gli investigatori per mezzo delle ultime indagini. Vediamo, attraverso i cinguettii, quali sono le ipotesi più interessanti sul caso: "Io sono del parere che Davide non c’entra nulla o per lo meno sta cercando di coprire qualcuno", "Sonia era l'amante di Davide (oppure c'è solo andato a letto) ma non l'ha uccisa lui", "Troppo felice, è dalla prima puntata che sospetto di Davide e ora scopro che avevo ragione #scomparsa", "La moglie di Davide si candida a sindaco, è lei quella che aveva più da perdere, quindi è stata lei e lui lo sa". Le ipotesi formulate dal popolo del web, anticipano il finale di stagione in onda questa sera? Clicca qui per vedere il promo della puntata.

LE INDAGINI SONO ARRIVATE AL MOMENTO CLOU?

Le indagini sulla scomparsa di Sonia e Camilla sia avviano al rush finale con la soluzione del caso che andrà in onda questa sera, alle 21.20, su Rai Uno. Dalle analisi del vicequestore Giovanni Nemi, infatti, sembra ormai certo il coinvolgimento di Davide Giuliani, che potrebbe aver ucciso Sonia per occultare la verità sulla sua relazione extraconiugale. Le anticipazioni per la puntata conclusiva, però, rivelano che l'istruttore di windsurf farà perdere le proprie tracce sottraendosi all'interrogatorio degli inquirenti e aumentando, così, tutti i sospetti sul suo conto. La polizia, naturalmente, metterà il suo telefono sotto controllo, ma lui riuscirà a trovare il modo per non farsi intercettare; tuttavia, a un certo punto, il presunto colpevole si metterà in contatto con il suo migliore amico, al quale chiederà una mano per uscire da tutta questa situazione. Ma è veramente Davide il responsabile della morte di Sonia o questa latitanza nasconde la necessità di prendere del tempo per provare la sua innocenza?

DAVIDE IN FUGA, COLPEVOLE O INNOCENTE?

Davide Giuliani, insospettabile padre di famiglia e migliore amico di Giuseppe Nemi, è probabilmente il responsabile della scomparsa di Sonia e della sua successiva morte. Gli inquirenti sono infatti arrivati a lui dai tabulati di una cabina dalla quale la ragazza ha effettuato al sua ultima chiamata, forse la telefonata che l'ha avvicinata in maniera fatale a quello che sarebbe diventato da lì a breve suo destino. Davide Giuliani, infatti, potrebbe aver avuto una relazione extra coniugale con la giovane vittima, che di conseguenza potrebbe aver perso al vita nel bel mezzo di un ricatto. A confermare questa possibilità, nella puntata conclusiva in onda questa sera su Rai Uno, anche la testimonianza di Camilla, che finalmente fuori pericolo potrà rivelare tutta la verità sulla vita privata della sua amica del cuore. Sonia, infatti, intratteneva una relazione segreta con un uomo molto più grande di lei e sposato, e quell'uomo, stando alla realtà dei fatti, potrebbe essere proprio il migliore amico di Giovanni.

SCOMPARSA LA FICTION: CAMILLA È VIVA!

Il penultimo appuntamento con la fiction che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, rispettivamente nei panni di Nora Telese e Giovanni Nemi, si è concluso ieri con il ritrovamento della ragazza scomparsa sette giorni prima. Al contrario della sua amica Sonia, infatti, Camilla è stata rinvenuta in find di vita in fondo a un pozzo artesiano, e tutto questo in seguito alla testimonianza tardiva di due amanti, che per mantenere segreta la loro relazione hanno scelto di non rivelare a nessuno di aver visto, quella sera stessa, una ragazza scivolare via da un'auto in corsa. Determinante, nel ritrovamento di Camilla, il fischietto donatole la sera della scomparsa da Arturo Trasimeni, il ragazzo meglio noto con lo pseudonimo di Armadillo per il quale l'adolescente aveva perso la testa: proprio grazie quel suono così singolare, sua madre è riuscita infatti a capire il punto esatto della sua presenza nel bel mezzo del bosco, regalando un lieto fine che si concluderà solo questa sera con il sesto e ultimo capitolo della stagione.

