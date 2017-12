STRISCIA LA NOTIZIA/ Ancora ottimi ascolti per il programma di Antonio Ricci

Oggi, martedì 19 dicembre, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia, il tg satirico condotto da Ezio Greggio e Michelle Hunziker. In studio anche le veline Shaila e Mikaela.

19 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Le veline di Striscia la notizia

Questa sera, martedì 19 dicembre, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia, il tg satirico condotto da Ezio Greggio e Michelle Hunziker. Nel suo trentesimo anno di vita il programma di Antonio Ricci continua a riscuotere grandi successi: ieri, lunedì 18 dicembre, il tg satirico è stato il programma più visto dell’access prime time con 5.578.000 telespettatori e il 20.94% di share. Alle 21.27 Striscia ha raggiunto picchi di oltre 6 milioni e mezzo di telespettatori (6.644.608 telespettatori), pari al 24.77% di share. Oggi, oltre ai due conduttori, ritroveremo le due veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva e il Gabbibo, che affiancherà le ballerine sulle note della sigla finale. In attesa di scoprire quali saranno i servizi proposti questa sera a Striscia la notizia, rivediamo uno dei servizi più seguiti della puntata di ieri.

AGGREDITO MORENO MORELLO

Ieri sera a Striscia la notizia è andato in onda il servizio di Moreno Morello durante il quale, venerdì scorso, lui e la sua troupe hanno subito un’aggressione a Roma. L’inviato di Striscia stava indagando su una truffa on-line in cui la vittima veniva attirata nel tranello dal sogno di un guadagno “sicuro” (più di 100.000 euro), ma in realtà avrebbe perso 3.600 euro. Morello si è recato a Roma per l’incontro decisivo, in un albergo vicino alla stazione Termini. L’inviato e la sua troupe sono stati aggrediti all’interno di un’ascensore da un finto diplomatico. Moreno Morello ha riportato alcune escoriazioni al volto e la telecamera è stata distrutta. L’aggressore si è poi dileguato nel mercato Esquilino. Sul caso indagano Polizia e Carabinieri.

© Riproduzione Riservata.