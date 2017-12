Tutti insieme inevitabilmente/ Oggi in tv su Canale 5: curiosità sul film con R.Witherspoon (19 dicembre 2017)

Tutti insieme inevitabilmente, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 19 dicembre 2017. Nel cast: Reese Witherspoon, Vince Vaughn, alla regia Seth Gordon. Il dettaglio della trama.

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 16.18 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Canale 5

Una pellicola di genere commedia e drammatica che è stata affidata alla regia di Seth Gordon con il soggetto e la sceneggiatura di Matt Allen e Caleb Wilson, la produzione è stata firmata da Gary Barber con Roger Birnbaum, Vince Vaughn e Reese Witherspoon. Le case di produzione che hanno fatto parte del progetto sono New Line Cinema e Spyglass Entertainment con la Warner Bros che ha gestito la distribuzione del film in Italia. Il montaggio è stato realizzato da Mark Helfrich e Melissa Kent con gli effetti speciali di Josh Hakian e con le musiche della colonna sonora che sono state composte Alex Wurman. La pellicola è stata prodotta negli Stati Uniti d'America e in Germania nel 2008 con la durata di 88 minuti. Un film che ha ottenuto un discreto successo ai botteghini arrivando ad incassare in tutto il mondo la considerevole cifra di 163 milioni di dollari. In questa pellicola è presente anche l’attore e regista americano Jon Favreau nato a New York il 19 ottobre del 1966. La sua esperienza nel mondo del cinema ha avuto inizio nel 1992 allorchè inserito nel cast del film Guai in famiglia dal regista Ted Kotcheff. Nello stesso anno ha collaborato con Danny DeVito per il film Hoffa: santo o mafioso? Mentre nel 1995 ha recitato nel film diretto da Joel Schumacher, Batman Forever. Tra le altre pellicole che hanno ottenuto un certo riscontro da parte del pubblico ricordiamo Deep Impact, Rocky Marciano, Le riserve, L’isola delle coppie, Una famiglia all'improvviso, The Wolf of Wall Street, la saga di Iron Man e Chef - La ricetta perfetta.

NEL CAST REESE WITHERSPOON

Una pellicola di genere commedia che è stata realizzata nel 2008 per effetto di una coproduzione tedesca e americana con il titolo in lingua originale Four Christmases mentre per la regia, è stato scelto Seth Gordon e il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti e sviluppati da Matt Allen e Caleb Wilson. La pellicola nello specifico è stata prodotta dalla New Line Cinema assieme alla Spyglass Entertainment, è stata distribuita dalla Warner Bros e nel cast presenta gli attori Reese Witherspoon, Vince Vaughn, Robert Duvall, Sissy Spacek, Jon Favreau, Tim McGraw e Jon Voigt. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TUTTI INSIEME INEVITABILMENTE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Siamo a San Francisco in California. Brad è un brillante avvocato fidanzato con la bella ed affascinante Kate. I due stanno portando avanti una relazione decisamente originale nella quale convivono ormai da tre anni senza aver voluto conoscere i familiari dell’altro. Una relazione che secondo loro riesce ad essere solida proprio perché non c’è tra di loro alcune legame. In tale ottica si spiega anche la decisione di provare ogni a sviare possibili festeggiamenti familiari con le rispettive famiglie accampando scuse su improbabili viaggi di lavoro in Asia. Infatti, i due come scattano le vacanze natalizie partono per una meta caraibica ed esotica dove stare bene insieme. Quest’anno i due hanno deciso di andare alle Isole Fiji. Tuttavia non tutte le cose vanno come loro avevano progettato e nello specifico quando si recano all’aeroporto per imbarcarsi sul volo che li avrebbe dovuti portare alla Isole Fiji vengono messi a conoscenza di come esso si stata rimandato a data da destinarsi per via delle avverse condizioni meteo. Come se non bastasse, i due innamorati, in ragione dell’eccezionalità della bufera meteorologica che ha investito San Francisco, vengono intervistati da una giornalista. Il servizio viene visto sia dai familiari di Brad che da quelli di Kate che ovviamente si catapultano da loro per richiedere che possano trascorrere le vacanze di Natale insieme. Non sapendo come sfuggire a questa evenienza i due si vedono costretti a passare del tempo con loro scoprendo di essere molto diversi da quello che pensavano. Infatti, nascono dei momenti di tensione allorchè le rispettive famiglie scoprono alcune loro vecchie marachelle e soprattutto nel momento in cui Kate manifesta a Brad il desiderio di voler costruire una famiglia. Il loro rapporto sarà messo pesantemente a rischio ma alla fine l’amore saprà trionfare.

