Tiziano Ferro non è un evasore fiscale/ Assolto, si sfoga sui social: "La dedico a chi mi è stato accanto"

Tiziano Ferro è stato assolto dal Tribunale di Latina per i reati fiscali: il cantante si sfoga sui social prendendosi una rivincita sui suoi detrattori.

19 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Tiziano Ferro

Tiziano Ferro può finalmente gioire. Il Tribunale di Latina ha assolto il cantautore dai reati fiscali per i quali ha subito un procedimento giudiziario “perché il fatto non sussiste”. Come riporta Dagospia, durante il dibattimento è emerso come Tiziano Ferro che ha vissuto per lunghi periodi all’estero non ha commesso alcun reato perché nel suo trasferimento fiscale non c’è stato nulla di fittizio. Il giudice, infatti, ha ritenuto che Tiziano Ferro abbia sempre avuto un comportamento corretto e, dopo aver esaminato tutti gli atti, ha ritenuto che l’artista non abbia commesso alcun reato. Una vittoria per Tiziano Ferro che ha ricevuto il suo regalo di Natale. Felice per la sentenza, Tiziano Ferro ha per la prima volta parlato della vicenda. Senza scendere nei dettagli, infatti, il cantautore di Latina ha finalmente detto la sua sui social esprimendo tutta la sua gioia ai fans che, in questo periodo, non l’hanno mai lasciato solo.

LO SFOGO SUI SOCIAL DI TIZIANO FERRO

Per parlare della vicenda, Tiziano Ferro ha aspettato la sentenza del giudice. “Sono sempre stato zitto. Sopportando in silenzio i giudizi e le offese di sciacalli e avvoltoi che mi si scagliavano contro, senza neanche chiedersi davvero quale fosse la verità. Ho avuto la fortuna di potermi difendere, al contrario di tante persone che sono state perseguitate fino a crollare. Il mio pensiero va a loro. Questa peró la dedico a chi mi è stato accanto”, scrive Tiziano. La vicenda giudiziaria di Ferro era stata finita anche nel brano di Fedez e J-Ax 'Comunisti col Rolex' dove cantano: "Tiziano Ferro si è comprato l’attico di fianco a Fedez / con i soldi risparmiati a cena con il fisco inglese". Il cantautore di Latina si è preso una rivincita anche sui due rapper?

