Una Vita / Fernando all'attacco, Mauro mette in allarme Teresa (Anticipazioni 19 dicembre)

Una Vita tornerà su Canale 5 con il consueto appuntamento delle 14.10. Le anticipazioni per la puntata in onda oggi rivelano che Mauro cercherà di...

19 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Una Vita

Una Vita tornerà anche questo pomeriggio, a partire dalle 14.10, per il nuovo appuntamento della stagione. Le anticipazioni per la puntata, in particolare, rivelano che ritroveremo Cayetana ormai fuori di sé per la situazione che sta vivendo nel convento, e questa vicenda, secondo i primi dettagli, potrebbe portarla a perdere la ragione. Tormentata in tutti i modi da suor Ascencion, molto presto la cattiva della soap riceverà la visita di Ursula, che in vista della sua condanna a morte è assolutamente intenzionata a umiliarla ulteriormente. Allo stesso temp,o vedremo ancora una volta Teresa impegnata nella riunione del direttivo del patronato, dove la protagonista della soap, senza conclusione, ha già cercato di difendere l'operato della sua migliore amica ormai condannata a morte. Nella puntata di oggi, però, la maestra dovrà fare i conto con la gelosia di Mauro, che la metterà in guardia dal nuovo arrivato nel patronato.

UNA VITA: FERNANDO FA COLPO SU TERESA!

Nuovi guai in arrivo per Teresa? La protagonista di Una Vita, ormai da qualche settimana, ha preso il posto di Cayetana in tutte le attività che riguardano i patronato. Tuttavia, questa scelta sembra aver già segnato profondamente il suo destino, dal momento che il nuovo arrivato Fernando, sembra aver già manifestato un certo tipo di interesse nei suoi confronti. A mettere in allarme Teresa, in particolare, sarà il suo ex, Mauro, che profondamente preoccupato per lei non potrà fare a meno di rivelarle ciò che pensa di Fernando. Teresa, però, deciderà di ignorare i suoi consigli e quando il direttivo sceglierà di declinare la sua proposta per il progetto scuola abbandonando la sala, la maestra si ritroverà da sola con Fernando. L'uomo, naturale, non potrà fare a meno di esercitare su di lei tutto il suo fascino, e a quanto pare la maestra ne rimarrà folgorata.

© Riproduzione Riservata.