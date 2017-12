Uomini e Donne / Anticipazioni, nuovo sfogo sui social di Anna Tedesco (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Anna Tedesco sbotta sui social e si sfoga: "Sono stata ingannata, ferita e umiliata senza accorgermi di chi avevo di fronte"

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 16.34 Anna Montesano

Anna Tedesco, Uomini e donne

Anna Tedesco continua a sfogarsi sui social. Dopo un primo, durissimo post (leggete in basso), la dama del trono over di Uomini e Donne ha pubblicato un altro post con cui ha tirato fuori l’enorme delusione provata nelle ultime settimane. La dama che ha già annunciato il suo addio al programma di Maria De Filippi, sembra così confermare l’intenzione di non tornare nel parterre di Uomini e Donne a gennaio. “Anche se la delusione mi perseguita, non ho smarrito il sorriso e la speranza. Solo lo scempio dell'ignoranza poteva arrivare a tanto, ma da quando mi tengo le mani da sola, ho capito che non è la realtà ad essere gelida, ma a chi concediamo d'arbitrarla. Ho imparato che per fare il pieno è giusto partire da un profondo vuoto. Rido delle lacrime versate e delle mie intuizioni fragili. Non ho dimenticato le cicatrici che mi hanno fatto da guida nell' ultimo mese, è giunta l'ora di lenirle rendendomi cosciente di quanto appartengo a me stessa. È solo il mio destino, nulla di che. Ma ognuno ha il proprio. Io però son felice d'esser tornata per impararlo e aver piena consapevolezza di non aver affatto finito”, scrivo Anna. Con quest’ultimo post, dunque, Anna ha detto ufficialmente addio al trono over? Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

UNA PRIMA PARTE DI STAGIONE DA RECORD

Si chiuderà venerdì pomeriggio una prima parte di stagione da record per Uomini e donne ma, soprattutto, per il trono over. Ascolti che superano il 20% e che sfiorano picchi del 25% in alcuni casi, questo è quello che dame e cavalieri regalano a Maria De Filippi e a Mediaset ogni settimana e sono proprio questi risultati che confermano il fatto che Gemma Galgani e company sono da sempre una miniera d'oro per la rete. La conferma della versione senior del programma non è mai stata a rischio almeno non quanto i suoi protagonisti che ogni anno perdono un pezzo ma ne aggiungono di nuovi. Cosa succederà nel 2018? Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono destinati a rimanere i protagonisti assoluti del programma così come gli uomini che si presenteranno per la torinese soprattutto dopo le sue ultime richieste ai danni del toscano. Ci saranno altri personaggi pronti ad emergere oppure no? Anna Tedesco tornerà per chiarire le cose con Giorgio e rimanere o lascerà la sua poltrona ad un'altra dama? Lo scopriremo solo al ritorno del programma dalle vacanze, a gennaio 2018.

ANNA TEDESCO PRONTA AD AFFRONTARE GIORGIO MANETTI?

Anna Tedesco tornerà a Uomini e Donne o il suo è un addio definitivo al programma di Canale 5? La dama del trono Over è stata grande protagonista nelle ultime puntate e tutto a causa del presunto amore provato segretamente per Giorgio Manetti, che sarebbe il motivo della conclusione di ogni sua frequentazione iniziata nel programma negli ultimi tempi. Nonostante la Tedesco abbia sempre negato che i sentimenti per Giorgio siano amore, Gianni Sperti e soprattutto l'ex Angelo la accusano del contrario, tanto che nell'ultima puntata andata in onda Anna ha messo a disposizione anche il suo telefono cellulare per la visione dei messaggi scambiati con Giorgio. Da qui la decisione della dama di lasciare il programma e l'annuncio fatto con un video sui social. È proprio ai social però che Anna affida una lunga riflessione che sembra proprio riferita al suo percorso a Uomini e Donne e che vede quella che sembra una fracciatina ad Angelo.

LO SFOGO SOCIAL DI ANNA TEDESCO

"Amo sentire la vita, capirla. Amo vivere in profondità, detesto i personaggi aridi e superficiali, solo così sentirò tutto con un'intensità maggiore rispetto ad altri. - scrive la dama su Facebook, dove ancora aggiunge - Non sarà una condanna, bensì una ricchezza. Un cuore ricco è un dono. Sentirò tutto intensamente. Anche il dolore, ma lo attraverserò, lo sosterrò e imparerò. Terrò a distanza chi non mi assomiglia, prenderò per mano chi parla la mia stessa lingua, proseguirò il mio viaggio, schivando gli illusionisti del cuore". È a questo punto che parte quella che sembra essere l'accusa all'ex: "Sono stata ingannata, ferita, umiliata senza accorgermi di chi avevo di fronte, non posso travestirmi da chi non sono. A me le cose non scivolano perché io il cuore ce lo metto sempre. Imparerò a scegliere chi mi merita davvero. "Sii sempre ciò che sei, magari con il rischio di non piacere a tutti, ma con la meravigliosa certezza di piacere a te stesso" conclude. Che questo messaggio voglia anche confermare il suo addio a Uomini e Donne?

© Riproduzione Riservata.