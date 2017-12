UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Sonie Lorenzini ed Emanuele Mauti: è crisi? Lo sfogo di lei (Trono Classico)

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 14.16 Anna Montesano

Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti si sono lasciati? Per il momento non c’è ancora la conferma ufficiale ma tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e donne sembra ci sia una profonda crisi. Da alcuni giorni, i rumors sulla crisi della coppia stanno aumentando sempre di più ma nelle ultime ore ad aumentare la preoccupazione dei fans sono state le parole scritte da Sonia su Instagram Stories. Quello della Lorenzini è un vero e proprio sfogo che sembra confermare il momento difficili che stanno attraversando i due. “La vita di ognuno è fatta di periodi. Essere personaggi più o meno conosciuti non significa dover rendere partecipi le persone di ogni avvenimento. Ci sono cose estremamente personali, che per alcune persone forse è giusto rimangano tali. Non è con l’insistenza, l’arroganza e la maleducazione che si otterranno certe risposte” – ha scritto la Lorenzini che ha poi concluso il suo sfogo rivolgendo un appello ai fans – “Vi prego di non continuare in modo assillante in questa direzione. Quando sarà il momento e solo nel caso in cui avremo voglia, risponderemo” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

NESSUNA REGISTRAZIONE PRIMA DI NATALE?

Uomini e donne e il trono classico potrebbero tornare in onda oggi con l'ultima puntata del 2017 dedicata ai giovani tronisti. Nilufar Addati, Sara Affi Fella e Nicolò Briganti hanno preso posto in studio per rimpiazzare i primi tronisti dell'edizione e sedere al fianco dell'indeciso Paolo Crivellin. Sembra proprio che quest'ultimo sia destinato a rimanere single anche questo Natale visto che, almeno al momento, non c'è alcuna conferma di un'ultima registrazione prima della vacanze. La trasmissione presto finirà in panchina per tornare il prossimo 8 gennaio, salvo cambiamenti, ma le registrazioni sono davvero avanti rispetto alla messa in onda di Canale 5 e questo significa che i fan avranno modo di vedere Paolo all'opera almeno per tutto il mese di gennaio. Arriverà qualche notizia/sorpresa proprio in questa seconda parte di settimana? Lo scopriremo nelle prossime ore, intanto, non ci rimane che guardare la puntata di oggi. (Scalise Piera)

NILUFAR AVEVA PREVISTO TUTTO?

Un trono sicuramente molto movimentato quello di Nilufar Addati. A Uomini e Donne la nuova tronista è già di fronte alle prime difficoltà con i suoi corteggiatori e rivalità con l'altra tronista, Sara Affi Fella. Se infatti tra le due ragazze non c'è grande simpatia, anche i corteggiatori sono apparsi concordi nel trovare Nilufar molto chiusa nelle conoscenze e "rigida". Le critiche però arrivano anche da una persona che lei ben conosce ed è tornata a parlare del suo percorso come corteggiatrice, avanzando accuse che non le faranno di certo piacere. Stiamo parlando di Mattia Marciano che, per chi non lo sapesse, è stato il tronista che Nilufar corteggiava prima di prendere lei stessa posto sulla nota poltrona rossa.

MATTIA MARCIANO CONTRO NILUFAR: "VOLEVA IL TRONO!"

Mattia Marciano, che ha di recente rilasciato un'intervista al programma radiofonico Non succederà più, ha infatti lanciato una bella frecciatina alla sua ex corteggiatrice, dichiarando: "Io penso che sia stata una scelta abbastanza studiata a tavolino, nel senso che una persona che ha fatto due sole esterne con me ed esce dallo studio piangendo o le è scattato l’amore folle o te la sei studiata bene per uscire da vittima e salire sul trono. - tuona l'ex tronista che oggi vive una bellissima storia d'amore con Vittoria Deganello; poi aggiunge - Io sono stato sempre sincero con lei, le ho sempre detto: "Mi piacerebbe conoscerti ma sappi che non sei la ragazza che mi ha colpito". Non puoi dopo due puntate uscire piangendo, con le lacrime di coccodrillo poi... Il suo obiettivo era salire sul trono". Un'accusa pesante per Nilufar, che ha sempre difeso il suo essere sempre vera e schietta, motivo per il quale potrebbe presto arrivare la replica della diretta interessata.

