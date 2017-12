Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico: Paolo bacia Giorgia, Angela va via! (19 dicembre)

Uomini e Donne, oggi 19 dicembre 2017 va in onda il trono classico. Caos in studio: Paolo Crivellin bacia Giorgia e Angela Caloisi lascia lo studio furiosa!

19 dicembre 2017 Anna Montesano

Paolo Crivellin, Uomini e donne

Anche oggi torna Uomini e Donne e lo fa con la seconda parte del Trono Classico. Si riparte ancora con Lorenzo Riccardi protagonista: il corteggiatore continua a creare discussione e battibecchi in studio, coinvolgento Nilufar e Sara Affi Fella. Chiuso questo capitolo si continua poi con il trono di Paolo Crivellin. Si parte con Angela che il tronista ha voluto portare in esterna, ma in studio si apre subito lo scontro tra i due quando la corteggiatrice ritiene che lui lo abbia fatto solo per avere occasione di poter uscire anche con le altre e allungare il tutto. In studio ancora racconta di quando, la scorsa puntata, durante un ballo lei gli abbia chiesto di uscire insieme ma lui abbia risposto di non essere ancora pronto; è proprio per questo che la corda tra loro è sempre più tesa. Paolo è uscito con Marianna e le ha fatto incontrare il suo cagnolino, cosa della quale è stata molto felice.

UN BACIO...DI TROPPO PER PAOLO!

Il tronista ha però rivisto anche Giorgia che la scorsa settimana aveva lasciato lo studio dopo una lite col tronista. Romantica location per l'esterna dei due che si conclude con un lungo bacio che scatena in studio l'uscita dallo studio di Angela. Paolo la insegue fuori mentre Gianni e Mario lo criticano. Si va avanti con il trono di Nicolò Brigante che ha deciso di uscire in esterna con Marta che però non è andata bene e i due discutono in studio. Intanto in molti notano un lungo sguardo di Lorenzo Riccardi per Virginia, corteggiatrice di Nicolò, cosa che scatena nuove critiche al corteggiatore. Intanto è proprio Virginia che ha dato buca a Nicolò dopo ciò che è accaduto la scorsa settimana: la corteggiatrice pretende maggiore rispetto da lui!

