Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello/ Ecco chi è la nuova fiamma del campione

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello stanno insieme? Aumentano i rumors sulla presunta, nuova fiamma del campione. Ecco chi è la bellissima scelta dal Dottore.

19 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Valentino Rossi ha trovato di nuovo l’amore? Il Dottore, secondo quanto riporta Sport Mediaset, avrebbe perso la testa per Francesca Sofia Novello, modella ed ex ombrellina del Motomondiale. Per il momento si tratta di semplici indiscrezioni a pare che i due abbiano trascorso insieme lo scorso weekend al Ranch di Tavullia per la 100km dei campioni. Sul profilo Instagram della ragazza non ci sono prove che confermano la relazione con Valentino Rossi. In compenso, però, come fa notare il portale Bollicinevip.com, la bellissima Francesca, sulle sue storie, ha pubblicato foto e video in cui è in compagnia di Marta Aranda e Yana Kochneva rispettivamente fidanzate di Fuligni e Baldassarri e di Marta Vincenzi, fidanzata di Luca Marini, fratello di Valentino Rossi. Un piccolo indizio che, pur non confermando la storia con il Dottore, rappresenterebbe una piccola conferma della frequentazione tra i due.

CHI E’ FRANCESCA SOFIA NOVELLO

Chi è Francesca Sofia Novello, la ragazza che, secondo le ultime notizie di gossip avrebbe fatto breccia nel cuore di Valentino Rossi? 24 anni, bellissima e modella, Francesca ha raggiunto la popolarità per la somiglianza con l’attrice Brooke Shield. La sua bellezza non sarebbe passata inosservata tra i piloti del Motomondiale dove la Novello, oltre ad aver fatto colpo sul re delle due ruote, ha anche fatto l’ombrellina. Su Instagram, Francesca conta più di 52mila followers. Sui social, la modella condivide le sue foto mozzafiato incantando i fans per la sua straordinaria bellezza. La sua storia con Valentino Rossi non è ancora stata confermata ma se fosse vera, il Dottore avrebbe scelto sicuramente una vera bellezza.

